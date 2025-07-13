Они прибыли раньше людей: кто был первым другом человека — открытие о происхождении собак

Им не менее 800 лет: ученые нашли древнейшую породу домашних собак

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новое масштабное исследование ДНК, охватывающее почти тысячу лет истории, показало, что ездовая собака киммит, до сих пор живущая на севере Гренландии, — старейшая из всех известных пород домашних собак. Это открытие не только меняет взгляд на историю одомашнивания, но и даёт новое представление о миграциях инуитов и их жизни в Арктике.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Как проходило исследование

Авторы исследования из Университета Илисиматссарфик в столице Гренландии Нууке, а также их международные коллеги, проанализировали геномы более 90 киммитов, живших на острове за последние 800 лет. Их сравнили с более чем 1900 опубликованными геномами других собак.

Результаты оказались впечатляющими: гренландская киммит оказалась в одной кладе с другими древними арктическими породами — включая аляскинскую ездовую собаку возрастом более 3700 лет. Это не просто любопытный факт, а подтверждение глубоких корней и уникальной эволюционной линии, сохранившейся в условиях полной изоляции.

Роль киммита в жизни арктических народов

Киммиты — не просто домашние животные. Они по-прежнему играют ключевую роль в жизни арктических сообществ, выполняя функции рабочих ездовых собак, как и столетия назад. И, в отличие от многих других арктических пород, не были полностью вытеснены или одомашнены в привычном смысле.

При этом учёные отмечают интересную закономерность: различия в генетике современных киммитов перекликаются с культурными и языковыми различиями между сообществами коренных народов Гренландии.

Несмотря на колонизацию, а позже и модернизацию региона, киммиты удивительным образом сохранили свои гены. Это объясняется как физической изолированностью собак, так и активными современными мерами по их сохранению.

«Эти данные о киммитах дают представление об уровне инбридинга и интрогрессии, которые могут служить основой для грамотного разведения, направленного на сохранение этих замечательных собак», — отмечают авторы исследования.

Палеогеномика и значение для науки

Также в работе подчеркивается значение палеогеномных данных. Подобные исследования демонстрируют важность палеогеномного анализа для текущих дискуссий и решений, связанных с сохранением культурно значимых видов.

Более того, полученные генетические данные поддерживают гипотезу о быстрой миграции инуитов через всю Северную Америку. Исследователи зафиксировали свидетельства как минимум двух независимых волн миграции собак на территорию Гренландии. А это значит, что первые люди на острове появились раньше, чем предполагалось ранее.

И хотя речь идет о собаках, выводы имеют гораздо более широкое значение. Результаты этого исследования закладывают основу для будущей работы по изучению локальной эволюции животных под влиянием человека и окружающей среды с использованием временных рядов геномов региональных популяций.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

