Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Uncharted может стать самым доступным электромобилем Subaru в США
Как особая экономическая зона Ворота Байкала меняет лицо туризма в России
Стиль француженок: всего три секрета, которые любой может применить
Специалисты отмечают успокаивающий эффект лаврового листа в помещении
Освежающий фруктовый суп: простой рецепт из венгерской кухни для жаркого лета, который не добавит калорий
Санитарные врачи назвали бытовые источники пыли в квартирах и способы её снижения
Палеонтологическая сенсация в США: динозавр найден в центре города
Как освоить Позу орла? 5 простых шагов для новичков и секреты успеха
Как приготовить крапивное удобрение

Они прибыли раньше людей: кто был первым другом человека — открытие о происхождении собак

Им не менее 800 лет: ученые нашли древнейшую породу домашних собак
3:14
Зоосфера

Новое масштабное исследование ДНК, охватывающее почти тысячу лет истории, показало, что ездовая собака киммит, до сих пор живущая на севере Гренландии, — старейшая из всех известных пород домашних собак. Это открытие не только меняет взгляд на историю одомашнивания, но и даёт новое представление о миграциях инуитов и их жизни в Арктике.

Собака
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Как проходило исследование

Авторы исследования из Университета Илисиматссарфик в столице Гренландии Нууке, а также их международные коллеги, проанализировали геномы более 90 киммитов, живших на острове за последние 800 лет. Их сравнили с более чем 1900 опубликованными геномами других собак.

Результаты оказались впечатляющими: гренландская киммит оказалась в одной кладе с другими древними арктическими породами — включая аляскинскую ездовую собаку возрастом более 3700 лет. Это не просто любопытный факт, а подтверждение глубоких корней и уникальной эволюционной линии, сохранившейся в условиях полной изоляции.

Роль киммита в жизни арктических народов

Киммиты — не просто домашние животные. Они по-прежнему играют ключевую роль в жизни арктических сообществ, выполняя функции рабочих ездовых собак, как и столетия назад. И, в отличие от многих других арктических пород, не были полностью вытеснены или одомашнены в привычном смысле.

При этом учёные отмечают интересную закономерность: различия в генетике современных киммитов перекликаются с культурными и языковыми различиями между сообществами коренных народов Гренландии.

Несмотря на колонизацию, а позже и модернизацию региона, киммиты удивительным образом сохранили свои гены. Это объясняется как физической изолированностью собак, так и активными современными мерами по их сохранению.

«Эти данные о киммитах дают представление об уровне инбридинга и интрогрессии, которые могут служить основой для грамотного разведения, направленного на сохранение этих замечательных собак», — отмечают авторы исследования.

Палеогеномика и значение для науки

Также в работе подчеркивается значение палеогеномных данных. Подобные исследования демонстрируют важность палеогеномного анализа для текущих дискуссий и решений, связанных с сохранением культурно значимых видов.

Более того, полученные генетические данные поддерживают гипотезу о быстрой миграции инуитов через всю Северную Америку. Исследователи зафиксировали свидетельства как минимум двух независимых волн миграции собак на территорию Гренландии. А это значит, что первые люди на острове появились раньше, чем предполагалось ранее.

И хотя речь идет о собаках, выводы имеют гораздо более широкое значение. Результаты этого исследования закладывают основу для будущей работы по изучению локальной эволюции животных под влиянием человека и окружающей среды с использованием временных рядов геномов региональных популяций.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Последние материалы
Санитарные врачи назвали бытовые источники пыли в квартирах и способы её снижения
Палеонтологическая сенсация в США: динозавр найден в центре города
Им не менее 800 лет: ученые нашли древнейшую породу домашних собак
Как приготовить крапивное удобрение
Как освоить Позу орла? 5 простых шагов для новичков и секреты успеха
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
Как неправильный полив влияет на картошку
Прогнозы о ключевой ставке ЦБ: как снизится таинственный уровень
Ирина Хакамада в глазах Владислава Лисовца: стиль, элегантность и признание
Сигнал поворота — больше не основание для оправдания в случае аварии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.