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Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных

Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
3:21
Зоосфера

Океан — это не просто вода и рыбы. Это огромный, таинственный мир, куда не доходит солнечный свет и где жизнь развивается по своим диким законам. В темноте морских впадин обитают существа, которые настолько необычны, что легко могут сойти за инопланетян. Некоторые из них милые, другие — пугающие, а третьи просто поражают воображение своей анатомией и способностью выживать в таких экстремальных условиях.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Добро пожаловать в путешествие по самым таинственным и поразительным глубинам океана. Вот 10 существ, о которых вы вряд ли слышали, но которые действительно существуют.

Осьминог Флэпджек, осьминог Каспер, осьминог Дамбо

Кажется, будто они сбежали со страниц диснеевского мультфильма. Эти создания обладают округлыми телами, плавниками в виде «ушек» и невероятно милой внешностью. Но за этой внешностью скрываются адаптации, позволяющие им выживать там, где давление воды в сотни раз выше, чем на поверхности.

Рыба-удильщик

Хрестоматийное чудовище глубин. У неё есть свой фонарик на голове — светящийся вырост, который приманивает добычу. А затем — щелк, и жертва уже не выберется из устрашающего рта, полного острых, загнутых внутрь зубов.

Рыба-гадюка

Хищник, который может показаться персонажем фильма ужасов. Очень длинные зубы, полупрозрачное тело и способность молниеносно атаковать жертву. Даже среди жителей глубин рыба-гадюка — особенный монстр.

Глотающий угорь

Его челюсти способны растягиваться до поразительных размеров. Он может проглотить добычу, намного превышающую его по объему. Не спрашивайте как — просто поверьте: он это делает.

Колоссальный кальмар

Миф ожил. Это существо с глазами размером с футбольный мяч и щупальцами, на которых расположены крючья. Он вдохновил легенды о кракене и до сих пор остаётся загадкой морских глубин — его почти никто не видел живым.

Губка-арфа

Губка-хищник? Да! Она не фильтрует воду, как обычные губки, а расставляет ловушки, в которые попадают мелкие морские обитатели. Её ветви похожи на струны арфы, но звучит эта арфа устрашающе.

Краб-паук

Огромное существо с лапами до 1,2 метра в длину. Это одно из самых крупных членистоногих на Земле. Он выглядит как монстр из видеоигры, но это — житель океанского дна.

Гигантская изопода

Морская мокрица, размером с футбольный мяч. Жутковато? Безусловно. Эти создания способны не есть месяцами и играют важную роль в утилизации останков на морском дне.

Сифонофоры

Коллективный организм, состоящий из тысяч индивидуумов, которые работают как единое существо. Некоторые из сифонофор могут быть длиннее синего кита.

Морская жаба

Выглядит странно и двигается ещё страннее. Эти рыбы буквально ходят по морскому дну, используя свои грудные плавники как ножки. На фоне их повадок даже осьминог Дамбо кажется логичным.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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