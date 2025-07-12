Хищник из мрака: новый житель 8000-метровой ямы готовит сюрпризы — монстр бездны вышел на охоту

Ракообразный хищник впервые выявлен на глубине около 8 километров

4:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На глубине почти 8 тысяч метров, в темных и давящих недрах Тихого океана, ученые обнаружили ракообразного, который не просто выжил в экстремальных условиях, а стал новым хищником — неожиданным игроком в пищевой цепи одной из самых недоступных экосистем Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морской монстр в глубинах океана

Яма Атакама, расположенная у берегов Чили и образованная тектоническими процессами, долгое время считалась средой, где царят лишь падальщики — организмы, питающиеся остатками других животных. Но недавно нашли новый вид ракообразного, морфологически приспособленного к активной охоте, что кардинально меняет взгляд на экосистему этой впадины.

Экосистема Атакамской впадины — отдельный мир

Атакамская впадина, глубиной почти 8 километров, — это глубоководный каньон, образованный субдукцией плит Наска и Южной Америки. В этих местах царят абсолютная темнота, ледяная температура и давление, которое невозможно представить на поверхности. Несмотря на это, здесь живет удивительная фауна, полностью адаптированная к суровым условиям.

Впадина известна своей изолированностью и богатыми осадками, которые питаются из продуктивных поверхностных вод, насыщенных питательными веществами. С 1960-х годов туда отправлялись экспедиции, которые обнаруживали разнообразие видов, приспособленных к жизни на дне: морские огурцы, моллюски и амфиподы-падальщики, которые очищают океан от остатков погибших организмов.

До недавнего времени считалось, что все амфиподы на таких глубинах ведут исключительно падальщицкий образ жизни, и ни одного активного хищника там не наблюдали. Открытие Dulcibella camanchaca разрушило эту теорию.

Что значит появление нового хищника

Новый вид ракообразного, Dulcibella camanchaca, описанный в журнале Systematics and Biodiversity, представляет собой не только новый вид, но и новый род. Название сочетает в себе поэтическую нежность и плотный туман пустыни Атакама — его родного дома в бездне.

В отличие от падальщиков, этот ракообразный строен, с гибкими конечностями и ртом, приспособленным для рубки — очевидно, он охотится на других обитателей дна, например, амфипод Hirondellea. Хотя пока исследования содержимого желудка не подтверждают точный рацион.

Это открытие доказывает, что глубинные впадины — это не просто кладбища организмов, а сложные экосистемы с неожиданными взаимодействиями. Dulcibella camanchaca — первый представитель своего семейства, который отличается и морфологически, и генетически настолько, чтобы получить отдельный род.

Кроме того, он демонстрирует феномен гигантизма, достигая непропорционально больших размеров по сравнению с родственниками, обитающими на меньших глубинах. Это загадка, связанная с адаптацией к жизни в условиях ограниченных ресурсов.

Новые технологии — новые открытия

В октябре 2023 года робот-спускаемый аппарат с исследовательского судна Abate Molina поймал Dulcibella camanchaca на глубине 7902 метра. Устройство, разработанное Институтом океанографии Миленио, было оснащено ловушками, датчиками и камерами. К сожалению, камера вышла из строя до достижения дна, поэтому живых кадров не удалось получить.

Только спустя недели анализа образцов ученые смогли подтвердить уникальность находки с помощью морфологических и генетических исследований. Это позволило установить новую родословную для этого хищника.

Это открытие подчеркивает, что океанические впадины до сих пор скрывают множество тайн, а их биоразнообразие значительно недооценено. Появление активного хищника в таких условиях доказывает, что пищевые связи там гораздо сложнее, чем предполагалось. И напоминает о важности продолжения исследований глубин в эпоху глобального биокризиса.

Уточнения

Ти́хий океа́н — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

