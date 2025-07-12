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Забытый хищник: этот зверь исчез на 40 лет, но теперь снова шокирует водоёмы Южной Америки

Исчезнувший 40 лет назад хищник вновь появился в дикой природе
3:29
Зоосфера

В мире природы происходят настоящие чудеса: после более чем 40 лет отсутствия в дикой природе, гигантская выдра, считавшаяся вымершей, снова появилась в одном из своих естественных ареалов. Это событие стало настоящим прорывом для биологов и защитников природы, напоминая о том, как много тайн еще хранит наш мир и насколько важны усилия по сохранению живой природы.

Малокоготная выдра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малокоготная выдра

Недавно в Национальном парке Gran Parque Iberá в аргентинской провинции Корриентес впервые за много лет была выпущена семья из четырёх гигантских выдр. Это уникальный мировой проект по возвращению вида, исчезнувшего из региона в 1986 году. Гигантская выдра считается одним из самых крупных хищников среди млекопитающих и находится под угрозой исчезновения во всем мире.

«Гигантская нутрия является основным водным хищником этих водно-болотных угодий, и ее рацион, состоящий почти полностью из рыбы, вносит значительный вклад в поддержание здоровья экосистем, особенно водных систем, в которых он живет», — сказал Себастьян Ди Мартино, директор по сохранению Rewilding Argentina.

Особенности гигантской выдры

Гигантская выдра (Pteronura brasiliensis), также известная как речной волк, — плотоядное млекопитающее, обитающее исключительно в Южной Америке. Это самый старый представитель семейства куньих и один из крупнейших хищников амазонских лесов. По своему виду животное легко узнать по коричневому меху с характерным желтовато-белым пятном на горле. Выдры ведут социальный образ жизни, собираясь в группы по 5-10 особей.

Эти водные хищники проводят большую часть времени в воде и имеют адаптации, которые помогают им добывать пищу — длинные усы для поиска рыбы и плотный мех, отталкивающий воду. Они строят гнезда на берегах рек и озёр, где рожают и выращивают детенышей.

Гигантская выдра находится под угрозой исчезновения из-за интенсивной охоты на мех в 1950–60-х годах. Сегодня на неё влияют утрата среды обитания, браконьерство и заболевания, например, собачья чума.

Возвращение вида в Gran Parque Iberá

Gran Parque Iberá — огромная охраняемая территория площадью более 756 тысяч гектаров с богатой экосистемой, которая идеально подходит для жизни гигантских выдр. Выпущенная семья состоит из самки Нимы, привезённой из мадридского зоопарка, её партнёра Коко из зоопарка Гивскуд и их двух детёнышей, появившихся на свет в ноябре 2024 года в парке.

Густаво Вальдес, губернатор Корриентеса, отметил: «Гигантская выдра возвращается, чтобы занять своё место в экосистеме и привлечь туристов, создавая новые рабочие места и развивая регион. Iberá становится примером восстановления видов и экотуризма».

По данным Rewilding Argentina, планируется продолжить выпуск выдр в Эстерос-дель-Ибера и Чако, чтобы восстановить популяции и объединить разрозненные группы речных волков в Южной Америке.

Уточнения

Вы́дра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, ведущих полуводный образ жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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