Каждый пёс делает это перед сном — и причина вас удивит

Вы наверняка замечали: перед тем как лечь, собака начинает кружить на месте. Один круг, второй, третий — и только потом укладывается. Это поведение кажется странным, особенно если рядом уютная подстилка. Но на самом деле у такого ритуала есть простое — и очень древнее — объяснение.
Когда-то предки собак — дикие животные — не спали в мягких лежанках. Им нужно было подготовить себе место на земле или в траве. Ходьба по кругу помогала утоптать растительность, распугать насекомых и пресмыкающихся, а заодно сделать место более безопасным и удобным для сна.
Сегодня собаки живут в домах, у них есть подушки, пледы и ковры. Но древний инстинкт всё ещё работает. Организм подсказывает: прежде чем лечь, нужно "подготовить" место — даже если оно уже идеально.
Без круга — как без одеяла
Это движение помогает собаке не только следовать привычке, но и расслабиться. Круги перед сном становятся частью её успокаивающего ритуала. Без него многим питомцам трудно устроиться поудобнее и заснуть спокойно.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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