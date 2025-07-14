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Каждый пёс делает это перед сном — и причина вас удивит

Эксперты объяснили, зачем собаки кружат перед тем, как лечь спать
1:17
Зоосфера

Вы наверняка замечали: перед тем как лечь, собака начинает кружить на месте. Один круг, второй, третий — и только потом укладывается. Это поведение кажется странным, особенно если рядом уютная подстилка. Но на самом деле у такого ритуала есть простое — и очень древнее — объяснение.

Золотистый ретривер и морская свинка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотистый ретривер и морская свинка

Почему собака крутится перед сном: ответ уходит в прошлое

Когда-то предки собак — дикие животные — не спали в мягких лежанках. Им нужно было подготовить себе место на земле или в траве. Ходьба по кругу помогала утоптать растительность, распугать насекомых и пресмыкающихся, а заодно сделать место более безопасным и удобным для сна.

Сегодня собаки живут в домах, у них есть подушки, пледы и ковры. Но древний инстинкт всё ещё работает. Организм подсказывает: прежде чем лечь, нужно "подготовить" место — даже если оно уже идеально.

Без круга — как без одеяла

Это движение помогает собаке не только следовать привычке, но и расслабиться. Круги перед сном становятся частью её успокаивающего ритуала. Без него многим питомцам трудно устроиться поудобнее и заснуть спокойно.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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