Они появились до динозавров — и до сих пор нужны людям

Мечехвосты живут на Земле более 440 миллионов лет — биологический обзор

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечехвост — морское существо, которое не менялось уже более 440 миллионов лет. Это не краб, а скорее "водяной родственник" пауков и скорпионов. Своей броней, глазами как у пришельца и изогнутым хвостом он легко мог бы попасть в фантастику — но он реален.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Американский мечехвост

Мечехвост: живой артефакт с морского дна

Во время приливов, особенно на полнолуние или новолуние, самки выходят на мелководье и закапывают в песок тысячи икринок. Несколько самцов помогают оплодотворить кладку. Через 2-4 недели вылупляются личинки, которые потом мигрируют глубже — туда, где они будут расти.

Анатомия: словно собран по частям

У мечехвоста твёрдый экзоскелет, пять пар ног, включая две, приспособленные для копания. Его глаза — это сложные, высокочувствительные сенсоры, позволяющие ориентироваться даже в мутной воде. Всё его тело говорит: "Я выжил миллионы лет, и меня трудно сбить с пути".

Уязвим, несмотря на броню

Сегодня мечехвостов вылавливают не только ради наживки. Их кровь, насыщенная голубым пигментом, используется в медицине — для тестов на бактериальные токсины. Раньше миллионы особей шли на удобрение и корм. Сейчас их всё ещё добывают — преимущественно у берегов Атлантики и в Юго-Восточной Азии.

Популяции сокращаются, и учёные призывают пересмотреть подход к использованию этих животных. Ведь потерять мечехвоста — значит потерять часть доисторического мира, который всё ещё рядом.

Уточнения

Мечехво́сты - отряд водных хелицеровых из класса меростомовых.

