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Одна дома и не в восторге: как развеселить кошку без вашего присутствия

Интерактивные игрушки и котобалкон: как развлечь кошку в одиночестве
Зоосфера

Да, кошки умеют быть самостоятельными и делают вид, что прекрасно обходятся без нас. Но правда в том, что они тоже привязываются, тоскуют и скучают. Особенно когда тишина в доме — и никого рядом.

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

Как занять кошку, пока вы на работе: 4 способа, чтобы ей не было одиноко

Если вам нужно уйти на день, постарайтесь заранее позаботиться о досуге любимца. Это поможет не только сохранить спокойствие, но и убережёт мебель от когтей.

1. Интерактивные игрушки

Один из лучших вариантов для кошек-одиночек — игрушки, которые можно гонять, хватать и охотиться на них. Отлично подойдут многоярусные пирамидки с шариками, дразнилки на пружинке, подвесные мышки с перьями. Всё, что можно шевелить лапой и преследовать — в радость.

2. Котобалкон — безопасный выход в большой мир

Специальная сетчатая конструкция за окном даёт кошке возможность дышать свежим воздухом и наблюдать за улицей. Она будет смотреть на птиц, машины и листья — и всё это в полной безопасности. Такое "телевидение" точно не наскучит.

3. Поисковые игры с лакомством

Спрячьте перед уходом любимое угощение в специальный коврик или коробку с отверстиями. Пусть кошка ищет, нюхает, выкапывает и зарабатывает вкусняшку. Это не только весело, но и полезно для ума.

4. Когтеточка и игровой комплекс

Одиночество — отличный повод вспомнить про когти. Хорошая вертикальная когтеточка или полноценный комплекс с полками, домиками и лесенками даст кошке возможность потянуться, залезть повыше и поиграть. А заодно спасёт ваш диван.

Все эти варианты — не просто развлечение. Это способ сохранить психическое здоровье кошки и предотвратить деструктивное поведение. Чем насыщеннее её день — тем спокойнее ваш вечер.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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