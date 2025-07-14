Кошка в экстазе или под угрозой: правда о кошачьей мяте

Ветеринары рассказали, когда кошачья мята может быть вредна для кошек

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачья мята (Nepeta cataria) — настоящий хит у пушистых. Достаточно одной щепотки, и ваша кошка начинает кататься, тереться, прыгать и мурлыкать от удовольствия. Всё это — реакция на вещество непеталактон, эфирное масло, которое воздействует на сенсорные зоны мозга, вызывая возбуждение и эмоциональный подъём.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Вредна ли кошачья мята: что важно знать каждому владельцу

Около 30-40 % кошек вообще не чувствуют кайфа от мяты. Это — генетика. Кроме того, котята до 6 месяцев и пожилые кошки чаще всего остаются равнодушны. Так что если ваша любимица хладнокровна к мятной игрушке — всё в порядке, просто она "не в теме".

Безопасна ли кошачья мята

В умеренных количествах — да. Небольшая порция сушёной мяты или мятная игрушка не причинят вреда. Но если переборщить, возможны неприятные последствия:

рвота,

понос,

перевозбуждение,

иногда даже агрессия.

Чтобы избежать проблем, ограничьтесь одной-двумя щепотками или дайте мяту в виде безопасной игрушки.

Когда нужно быть осторожнее

Если кошка ведёт себя слишком бурно или заметно нервничает после контакта с мятой — лучше сделать перерыв. А при любых признаках дискомфорта лучше проконсультироваться с ветеринаром. Мята — это не вредно, но как и всё хорошее, требует меры.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



