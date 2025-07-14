Кошка в экстазе или под угрозой: правда о кошачьей мяте

Кошачья мята (Nepeta cataria) — настоящий хит у пушистых. Достаточно одной щепотки, и ваша кошка начинает кататься, тереться, прыгать и мурлыкать от удовольствия. Всё это — реакция на вещество непеталактон, эфирное масло, которое воздействует на сенсорные зоны мозга, вызывая возбуждение и эмоциональный подъём.
Около 30-40 % кошек вообще не чувствуют кайфа от мяты. Это — генетика. Кроме того, котята до 6 месяцев и пожилые кошки чаще всего остаются равнодушны. Так что если ваша любимица хладнокровна к мятной игрушке — всё в порядке, просто она "не в теме".
Безопасна ли кошачья мята
В умеренных количествах — да. Небольшая порция сушёной мяты или мятная игрушка не причинят вреда. Но если переборщить, возможны неприятные последствия:
Чтобы избежать проблем, ограничьтесь одной-двумя щепотками или дайте мяту в виде безопасной игрушки.
Когда нужно быть осторожнее
Если кошка ведёт себя слишком бурно или заметно нервничает после контакта с мятой — лучше сделать перерыв. А при любых признаках дискомфорта лучше проконсультироваться с ветеринаром. Мята — это не вредно, но как и всё хорошее, требует меры.
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