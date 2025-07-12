Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню

Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"

4:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все экзотические блюда мира одинаково популярны в разных странах. Одним из таких деликатесов, который не сразу воспринимается на наших кухнях, является мясо акул. Несмотря на то, что в крупных российских супермаркетах иногда можно найти акульи продукты, они по-прежнему остаются редкостью в рационе большинства россиян. Почему же мясо акул не получило широкого распространения, и в чём заключается его особенность?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пойманная акула на рыбацком судне

Что такое акулятина и почему её не любят

Акульи мясо — это съедобный продукт, но важно понимать, какие именно виды акул можно употреблять в пищу. К ним относятся:

Колючая акула (катран).

Акула-молот.

Сельдевая акула.

Акула-лисица.

Мако.

В Азии, особенно в Японии и Китае, акулятина является частью повседневного рациона. Там её активно готовят и подают в самых разных видах — от супов из плавников до тушёных акульих губ. В таких странах этот продукт рассматривается как деликатес.

Особенности мяса акулы: чем оно отличается от других видов рыбы

Акулы — это хрящевые рыбы, и их мясо значительно отличается от мяса обычных рыб, таких как лосось или треска. Один из главных факторов, который мешает употреблению акульего мяса — это характерный аммиачный запах. Этот запах обусловлен высоким содержанием мочевины в теле акул, так как они не имеют мочевого пузыря, и отходы их организма выводятся через кожу. В результате, мясо в сыром виде часто имеет неприятный запах, который и отталкивает многих.

Как избавиться от запаха

Чтобы сделать мясо акулы съедобным, его необходимо подвергать специальной обработке:

Маринование.

Ферментация.

Вымачивание в молоке.

Только после этих процедур мясо становится безопасным для употребления и лишается неприятного запаха.

Важные преимущества и опасности акульего мяса

Акулье мясо, при правильном приготовлении, обладает рядом полезных свойств. Оно содержит:

Белок высокого качества: важный элемент для поддержания мышечной массы и нормального функционирования всех систем организма.

важный элемент для поддержания мышечной массы и нормального функционирования всех систем организма. Омега-3 жирные кислоты: необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамины группы B , в том числе B12: важны для обмена веществ и нормального функционирования нервной системы.

, в том числе B12: важны для обмена веществ и нормального функционирования нервной системы. Минералы: фосфор, калий и магний, которые поддерживают работу сердца и нервной системы.

Однако есть и риски, связанные с употреблением мяса акулы. Это высокий уровень ртути, который может накапливаться в организме и вредить нервной системе, а также потенциальное заражение патогенными микроорганизмами и паразитами при неправильной термической обработке.

Почему мясо акул не стало популярным в России

Кулинарные традиции России сложились вокруг других видов рыбы, таких как судак, карп, осётр и, конечно, треска. Наши моря и реки предлагают достаточно разнообразия в рыбных продуктах, и акулы никогда не играли значимой роли в нашем рационе.

Кроме того, исторически российская кухня ориентирована на приготовление рыбы с использованием других рецептов, которые не включают акулятину. Поэтому, несмотря на возможность купить акулье мясо в крупных городах, оно остаётся экзотикой для большинства россиян.

Что можно ожидать в будущем

Хотя акулятина пока не популярна в России, ситуация может измениться. С увеличением интереса к экзотическим блюдам и расширением гастрономических горизонтов путешественников, возможно, в будущем мясо акул станет более доступным и привычным продуктом для россиян.

Важные факты о мясе акул

Где едят : в Японии, Китае, странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Индии.

: в Японии, Китае, странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Индии. Особенности : Нужно правильно готовить, чтобы избавиться от неприятного запаха аммиака.

: Нужно правильно готовить, чтобы избавиться от неприятного запаха аммиака. Польза : белок, омега-3 жирные кислоты, витамины B и минералы.

: белок, омега-3 жирные кислоты, витамины B и минералы. Риски: высокий уровень ртути, возможное заражение паразитами при неправильной обработке.

Пока мясо акул остаётся редкостью в России, но с течением времени оно может найти своих поклонников среди любителей экзотики и здорового питания.

Уточнения

Мясо акулы акуля́тина - это морепродукты, состоящие из плоти акул.

