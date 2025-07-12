Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню

Не все экзотические блюда мира одинаково популярны в разных странах. Одним из таких деликатесов, который не сразу воспринимается на наших кухнях, является мясо акул. Несмотря на то, что в крупных российских супермаркетах иногда можно найти акульи продукты, они по-прежнему остаются редкостью в рационе большинства россиян. Почему же мясо акул не получило широкого распространения, и в чём заключается его особенность?
Акульи мясо — это съедобный продукт, но важно понимать, какие именно виды акул можно употреблять в пищу. К ним относятся:
В Азии, особенно в Японии и Китае, акулятина является частью повседневного рациона. Там её активно готовят и подают в самых разных видах — от супов из плавников до тушёных акульих губ. В таких странах этот продукт рассматривается как деликатес.
Акулы — это хрящевые рыбы, и их мясо значительно отличается от мяса обычных рыб, таких как лосось или треска. Один из главных факторов, который мешает употреблению акульего мяса — это характерный аммиачный запах. Этот запах обусловлен высоким содержанием мочевины в теле акул, так как они не имеют мочевого пузыря, и отходы их организма выводятся через кожу. В результате, мясо в сыром виде часто имеет неприятный запах, который и отталкивает многих.
Чтобы сделать мясо акулы съедобным, его необходимо подвергать специальной обработке:
Только после этих процедур мясо становится безопасным для употребления и лишается неприятного запаха.
Акулье мясо, при правильном приготовлении, обладает рядом полезных свойств. Оно содержит:
Однако есть и риски, связанные с употреблением мяса акулы. Это высокий уровень ртути, который может накапливаться в организме и вредить нервной системе, а также потенциальное заражение патогенными микроорганизмами и паразитами при неправильной термической обработке.
Кулинарные традиции России сложились вокруг других видов рыбы, таких как судак, карп, осётр и, конечно, треска. Наши моря и реки предлагают достаточно разнообразия в рыбных продуктах, и акулы никогда не играли значимой роли в нашем рационе.
Кроме того, исторически российская кухня ориентирована на приготовление рыбы с использованием других рецептов, которые не включают акулятину. Поэтому, несмотря на возможность купить акулье мясо в крупных городах, оно остаётся экзотикой для большинства россиян.
Хотя акулятина пока не популярна в России, ситуация может измениться. С увеличением интереса к экзотическим блюдам и расширением гастрономических горизонтов путешественников, возможно, в будущем мясо акул станет более доступным и привычным продуктом для россиян.
Пока мясо акул остаётся редкостью в России, но с течением времени оно может найти своих поклонников среди любителей экзотики и здорового питания.
Мясо акулы акуля́тина - это морепродукты, состоящие из плоти акул.
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