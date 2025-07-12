Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный запуск двигателя сокращает ресурс мотора
Как уничтожить чертополох: практика борьбы с сорняками
Врач предупредила об опасности орехов при панкреатите
Второй шанс на спасение: жители гренландского Иннарсуита вновь столкнулись с ледяной угрозой
Повседневная привычка прикасаться к лицу приводит к воспалениям — вот что происходит с кожей
Фруктовый салат, который всегда выглядит аппетитно: просто добавьте в него несколько капель этого
Топ-5 упражнений для спины и шеи при малоподвижной работе — советы тренера
Голландская болезнь в США: как доллар влияет на экономику
Погребняк поделилась лайфхаком для мам: как быстро и без капризов уложить ребёнка спать

Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню

Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
4:40
Зоосфера

Не все экзотические блюда мира одинаково популярны в разных странах. Одним из таких деликатесов, который не сразу воспринимается на наших кухнях, является мясо акул. Несмотря на то, что в крупных российских супермаркетах иногда можно найти акульи продукты, они по-прежнему остаются редкостью в рационе большинства россиян. Почему же мясо акул не получило широкого распространения, и в чём заключается его особенность?

Пойманная акула на рыбацком судне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пойманная акула на рыбацком судне

Что такое акулятина и почему её не любят

Акульи мясо — это съедобный продукт, но важно понимать, какие именно виды акул можно употреблять в пищу. К ним относятся:

  • Колючая акула (катран).
  • Акула-молот.
  • Сельдевая акула.
  • Акула-лисица.
  • Мако.

В Азии, особенно в Японии и Китае, акулятина является частью повседневного рациона. Там её активно готовят и подают в самых разных видах — от супов из плавников до тушёных акульих губ. В таких странах этот продукт рассматривается как деликатес.

Особенности мяса акулы: чем оно отличается от других видов рыбы

Акулы — это хрящевые рыбы, и их мясо значительно отличается от мяса обычных рыб, таких как лосось или треска. Один из главных факторов, который мешает употреблению акульего мяса — это характерный аммиачный запах. Этот запах обусловлен высоким содержанием мочевины в теле акул, так как они не имеют мочевого пузыря, и отходы их организма выводятся через кожу. В результате, мясо в сыром виде часто имеет неприятный запах, который и отталкивает многих.

Как избавиться от запаха

Чтобы сделать мясо акулы съедобным, его необходимо подвергать специальной обработке:

  • Маринование.
  • Ферментация.
  • Вымачивание в молоке.

Только после этих процедур мясо становится безопасным для употребления и лишается неприятного запаха.

Важные преимущества и опасности акульего мяса

Акулье мясо, при правильном приготовлении, обладает рядом полезных свойств. Оно содержит:

  • Белок высокого качества: важный элемент для поддержания мышечной массы и нормального функционирования всех систем организма.
  • Омега-3 жирные кислоты: необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
  • Витамины группы B, в том числе B12: важны для обмена веществ и нормального функционирования нервной системы.
  • Минералы: фосфор, калий и магний, которые поддерживают работу сердца и нервной системы.

Однако есть и риски, связанные с употреблением мяса акулы. Это высокий уровень ртути, который может накапливаться в организме и вредить нервной системе, а также потенциальное заражение патогенными микроорганизмами и паразитами при неправильной термической обработке.

Почему мясо акул не стало популярным в России

Кулинарные традиции России сложились вокруг других видов рыбы, таких как судак, карп, осётр и, конечно, треска. Наши моря и реки предлагают достаточно разнообразия в рыбных продуктах, и акулы никогда не играли значимой роли в нашем рационе.

Кроме того, исторически российская кухня ориентирована на приготовление рыбы с использованием других рецептов, которые не включают акулятину. Поэтому, несмотря на возможность купить акулье мясо в крупных городах, оно остаётся экзотикой для большинства россиян.

Что можно ожидать в будущем

Хотя акулятина пока не популярна в России, ситуация может измениться. С увеличением интереса к экзотическим блюдам и расширением гастрономических горизонтов путешественников, возможно, в будущем мясо акул станет более доступным и привычным продуктом для россиян.

Важные факты о мясе акул

  • Где едят: в Японии, Китае, странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Индии.
  • Особенности: Нужно правильно готовить, чтобы избавиться от неприятного запаха аммиака.
  • Польза: белок, омега-3 жирные кислоты, витамины B и минералы.
  • Риски: высокий уровень ртути, возможное заражение паразитами при неправильной обработке.

Пока мясо акул остаётся редкостью в России, но с течением времени оно может найти своих поклонников среди любителей экзотики и здорового питания.

Уточнения

Мясо акулы акуля́тина - это морепродукты, состоящие из плоти акул.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Неправильный запуск двигателя сокращает ресурс мотора
Как уничтожить чертополох: практика борьбы с сорняками
Врач предупредила об опасности орехов при панкреатите
Второй шанс на спасение: жители гренландского Иннарсуита вновь столкнулись с ледяной угрозой
Повседневная привычка прикасаться к лицу приводит к воспалениям — вот что происходит с кожей
Фруктовый салат, который всегда выглядит аппетитно: просто добавьте в него несколько капель этого
Топ-5 упражнений для спины и шеи при малоподвижной работе — советы тренера
Голландская болезнь в США: как доллар влияет на экономику
Погребняк поделилась лайфхаком для мам: как быстро и без капризов уложить ребёнка спать
Палеонтологи нашли новый вид млекопитающего возрастом 143 миллиона лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.