Существо из мифов всплыло в реальности: найден древний обитатель океанов, которого никто не ждал

Палеонтологи из США открыли новый вид морской рептилии Unktaheela specta

5:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Океаны мелового периода скрывали существ, о которых мы и не догадывались. Недавнее открытие американских палеонтологов из Университета Маршалла проливает свет на одного из таких хищников — нового вида морской рептилии, названного Unktaheela specta. Его останки нашли на территории современного Среднего Запада США, в местах, где миллионы лет назад плескалось древнее Внутреннее море.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический морской хищник

Морской охотник из глубины веков

Unktaheela specta принадлежал к вымершему семейству поликотилидных плезиозавров — морских рептилий, населявших планету в конце мелового периода, около 80 миллионов лет назад. В отличие от своих длинношеих собратьев, он имел короткую шею, удлинённую обтекаемую морду и отличался внушительным арсеналом острых зубов. Несмотря на скромные размеры — примерно 2,3 метра в длину — этот плезиозавр был не менее опасен, чем более крупные морские хищники того времени.

"Unktaheela помогает нам лучше понять эволюционные связи внутри группы поликотилидов, которые долгое время оставались туманными", — подчёркивает руководитель исследования Роберт Кларк.

Чем он отличался от других плезиозавров

Поликотилиды — это особая ветвь в эволюции плезиозавров. Обычно мы представляем их с миниатюрной головой, тонкой длинной шеей и массивным телом. Но у поликотилид строение другое: короткая шея, широкий череп и морда, больше напоминающая голову крокодила, — всё это делало их эффективными хищниками в открытом море.

Unktaheela specta стал первым представителем ранее неизвестной подгруппы Dolichorhynchia, выделенной в рамках нового анализа. Это открытие также позволило переклассифицировать два ранее известных вида: теперь они считаются самостоятельными родами — Martinectes и Scalamagnus.

Анатомия охотника: плывёт быстро, атакует точно

Unktaheela был создан для преследования и атаки. У него были:

короткая, но мускулистая шея;

вытянутая узкая морда, идеально подходившая для стремительного броска;

крупные направленные вперёд глаза — признак бинокулярного зрения, позволяющего точно определять расстояние до цели;

широкий плоский череп с костными выступами над глазами — черта, поразительно напоминающая хищных птиц.

Эти особенности говорят о высокоспециализированной визуальной охотничьей стратегии. Унктахила, вероятно, патрулировал поверхность воды, выискивая силуэты добычи в полумраке древнего моря, полного акул, аммонитов, черепах и других хищников.

Название, вдохновлённое мифами

Свое имя Unktaheela specta получил не случайно. Unktaheela — это рогатый водяной змей из мифологии племени лакота, символизирующий силу и загадочность водных глубин. Это дань уважения местной культуре и визуальным характеристикам существа. Specta указывает на его выдающиеся зрительные приспособления.

Окаменелости были найдены в отложениях формации Шарон-Спрингс (Wyoming и Южная Дакота) — геологического пласта, богатого фауной позднего мела. Именно там сохранились останки животного, позволившие ученым реконструировать облик и поведение древнего морского охотника.

Как поликотилиды выживали в меловом океане

Unktaheela — лишь один из многочисленных поликотилид, населявших позднемеловые моря. Эти рептилии были высокоадаптивными. Их окаменелости находят в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. Всё говорит о том, что они уверенно чувствовали себя в самых разных морях и климатах.

Они плавали при помощи четырёх мощных конечностей, похожих на ласты. Их стиль передвижения напоминает манёвры современных морских львов — уверенные, гибкие и быстрые. Челюсти поликотилид были оснащены острыми коническими зубами, способными удерживать скользкую добычу — от рыбы до кальмаров.

Живорождение под водой: редкость среди рептилий

Одним из самых необычных фактов о поликотилидах стало открытие, сделанное ранее в Канзасе. Ученые нашли окаменелость взрослой особи с эмбрионом внутри — прямое доказательство того, что эти животные рожали живых детёнышей. В отличие от своих наземных сородичей, откладывающих яйца, поликотилиды приспособились к жизни в открытом океане, где возвращение на сушу было бы слишком опасным.

Зачем нам знать об унктахиле

Unktaheela specta — больше, чем ещё одно имя в каталоге вымерших видов. Он стал ключом к разгадке внутренней структуры семейства плезиозавров, позволил выделить новые родственные связи и открыл новую подгруппу, которую раньше даже не предполагали. Его анатомия напоминает о том, насколько разнообразной и продуманной может быть эволюция морских хищников.

И хотя сам унктахила исчез миллионы лет назад, его открытие добавляет ещё одну главу в историю жизни на Земле — в то время, когда океаны были домом для существ, не уступающих по яркости самым смелым фантазиям.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

