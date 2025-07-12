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Загадка мезозоя: палеонтологи нашли древнего предка белок и крыс

Палеонтологи нашли новый вид млекопитающего возрастом 143 миллиона лет
3:51
Зоосфера

Палеонтологи из Великобритании сделали сенсационное открытие, которое помогает лучше понять, как млекопитающие адаптировались и выжили в эпоху гигантских динозавров. Был найден новый вид многобугорчатых млекопитающих, названный Novaculadon mirabilis. Этот маленький хищник жил на планете 143 миллиона лет назад и, вероятно, был всеядным, предпочитая питаться мелкими беспозвоночными, такими как черви и насекомые.

Преисторическое млекопитающее в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Преисторическое млекопитающее в лесу

Как был сделан важный вклад в палеонтологию

Все началось с того, что студент Портсмутского университета Бенджамин Уэстон обнаружил уникальную окаменелость челюсти в 2024 году. Ее длина составляла всего 1,65 сантиметра, но это оказалось достаточно, чтобы сделать открытие нового вида. Изучив челюсть, ученые пришли к выводу, что это не просто животное, а целый новый род многобугорчатых, которые были частыми жителями Мезозоя.

Зубы, которые открывают секреты питания

Ключевым моментом в идентификации нового вида стали его зубы. У Novaculadon mirabilis были острые как бритва премоляры и длинные заостренные резцы, которые указывали на его особенности питания. Это животное отличалось от современных грызунов, таких как белки и крысы, которые питаются в основном растительной пищей.

Особенности зубов Novaculadon mirabilis

  • Резцы: длинные и заостренные, напоминающие клыки.
  • Премоляры: острые, как бритва, идеально подходящие для разжевывания насекомых и других мелких беспозвоночных.

Эти характеристики говорят о том, что Novaculadon mirabilis не был типичным грызуном, а скорее вел более разнообразную диету, включая насекомых, червей и другие мелкие организмы.

Жизнь среди динозавров

Несмотря на господство динозавров в Мезозое, млекопитающие, такие как Novaculadon mirabilis, занимали свои экологические ниши. Они могли быть как роющимися животными, так и древесными существами, проводя свою жизнь в ветвях деревьев. Это открытие помогает понять, как млекопитающие выжили в условиях, когда крупные рептилии доминировали на Земле.

Зачем палеонтологи исследуют таких животных

Многие палеонтологи подчеркивают, что Novaculadon mirabilis является важной вехой в исследовании того, как ранние млекопитающие занимали свои экологические ниши, несмотря на доминирование динозавров. Его открытие может рассказать нам много нового о том, как небольшие млекопитающие выживали в условиях, когда крупнейшими хищниками были динозавры.

Что мы узнали о древних млекопитающих

  • Питание: Novaculadon mirabilis был всеядным и, скорее всего, питался мелкими беспозвоночными, такими как черви и насекомые.
  • Зубы: его зубы указывают на то, что его стратегия питания сильно отличалась от привычной для современных грызунов.
  • Роль в экосистеме: несмотря на доминирование динозавров, эти млекопитающие находили свое место в экосистемах того времени, занимая важные экологические ниши.

Значение открытия для науки

Открытие нового вида млекопитающего помогает ученым еще раз подтвердить, что жизнь на Земле была разнообразной и полна адаптаций, которые позволяли животным выживать в самых разных условиях. Это открытие также дает нам возможность лучше понять, как млекопитающие адаптировались и выживали в условиях, когда главными хищниками были динозавры.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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