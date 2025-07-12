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Как животные воспринимают цвета: удивительное зрение наших питомцев и не только

Как видят мир животные: удивительные особенности зрения различных видов
3:32
Зоосфера

Каждое животное воспринимает мир через свою уникальную зрительную систему. Их глаза могут обрабатывать свет по-разному, что сильно влияет на то, как они видят цвета и детали вокруг. Некоторые животные обладают ограниченным восприятием, в то время как другие могут видеть в ультрафиолетовом спектре или даже воспринимать поляризованный свет. Давайте взглянем на мир глазами некоторых животных.

Нос собаки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос собаки

Собаки: два цвета, но зато легко различают оттенки синего и желтого

Собаки являются дихроматами, что означает, что их зрительная система воспринимает только два цвета — синий и желтый. Они не различают красные оттенки, и мир в их глазах выглядит иначе, чем для человека.

  • Что собаки не видят: красные игрушки или предметы, такие как мячик или поводок, на фоне зеленой травы для собаки будут выглядеть серо-зелеными.
  • Что они видят хорошо: зеленые растения и траву собаки различают, так как желтый и синий цвета образуют зеленый оттенок.

Гекконы: ночные охотники с великолепным зрением в темноте

Гекконы — ночные животные, и их зрительная система идеально подходит для условий низкой освещенности. Эти ящерицы обладают зрением, которое в 350 раз чувствительнее к цветам ночью, чем у человека.

  • Преимущество: В темноте они могут различать цвета и видеть гораздо лучше, чем люди. Это помогает им эффективно охотиться и ориентироваться в темноте.

Садовые улитки: ориентируются на свет, но плохо видят

Садовые улитки имеют ограниченное зрение и не могут фокусироваться на объектах. Они плохо различают цвета, но их глаза очень чувствительны к интенсивности света, что помогает им ориентироваться в темноте.

  • Как они видят: улитки могут заметить движущиеся объекты в условиях дневного света, но изображение будет размытым и без четких деталей.

Гигантские моллюски: размытое, но яркое восприятие мира

Гигантские моллюски, такие как осьминоги, обладают множеством крошечных глазков, расположенных по краям тела. Эти глаза помогают им замечать движение вокруг, но из-за отсутствия линз их зрение размыто.

  • Как они видят: несмотря на то, что они чувствительны к трем цветовым спектрам и являются трихроматами, их зрительная информация объединяется в размытое изображение.

Пауки-скакуны: отличные охотники с широким спектром зрения

Пауки-скакуны имеют восемь глаз, что дает им очень хорошее зрение. Большие глаза на передней части головы обеспечивают высокое разрешение и четкость изображения, а меньшие глаза помогают ориентироваться в пространстве и распознавать движение.

  • Особенность зрения: пауки-скакуны видят больше цветов, чем человек, включая ультрафиолет. Это помогает им замечать детали на цветах, которых не увидит человеческий глаз.

Каждое животное приспособлено к своему окружению и развивает зрение, которое помогает выжить и выполнять важнейшие функции, такие как охота, защита или ориентирование в темноте. Зрительные способности животных значительно отличаются от человеческих, и эти особенности делают их восприятие мира по-настоящему уникальным.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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