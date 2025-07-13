Акулы вовсе не охотятся на людей — но зачем тогда нападают? Кровавый миф разрушен

Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии

4:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фильмы ужасов, сенсационные заголовки и шокирующие ролики в соцсетях создали устойчивый образ акулы как кровожадного монстра, охотящегося на человека. Но что говорит наука? Действительно ли акулы видят в нас деликатес или всё гораздо прозаичнее?

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Реальные цифры: сколько нападений происходит на самом деле

Согласно данным Международного архива нападений акул (ISAF), в 2022 году по всему миру было зарегистрировано 69 случаев нападения акул на людей. Это немного больше, чем в предыдущем году, но не настолько, чтобы говорить об эпидемии. Большинство инцидентов — неспровоцированные: акулы сами приблизились к людям. Больше всего таких случаев было в США (36), а смертельных исходов зафиксировано 10 — в Австралии, США, на Багамах и в Новой Каледонии.

Тем не менее, шансы быть атакованным акулой остаются ничтожно малыми: 1 к 4 миллионам. Для сравнения: вероятность быть укушенным собакой или попасть под машину в десятки раз выше.

Почему акулы всё же нападают

Исследователи подчёркивают: акулы не стали агрессивнее. Их поведение не изменилось — изменились условия.

Люди всё чаще заходят "не туда"

Туристы и дайверы всё активнее осваивают те места, где раньше рыбаки приманивали крупных хищников. Увеличение концентрации мелкой рыбы, запах крови в воде — и вот уже акула подплывает, приняв человека за потенциальную добычу. Она действует инстинктивно, не различая очертания.

Социальные сети подталкивают к риску

Жажда лайков и хайпа приводит к тому, что некоторые люди сознательно приближаются к акулам — ради эффектного кадра. Пловцы ныряют к ним с камерами, не осознавая, что для животного это может выглядеть как угроза.

"Многие укусы — это не атаки, а защитная реакция. Акула просто демонстрирует: не подходи", — отмечает специалист по морским хищникам Марк Джонсон.

Рыбы стало меньше — акулы голодают

Чрезмерный вылов рыбы и разрушение морских экосистем привели к дефициту пищи. Акулы, оставшись без привычной добычи, вынуждены перемещаться ближе к берегу. Это повышает шансы столкновения с людьми — особенно в районах массового туризма.

Тёплая вода меняет маршруты

Климатические изменения тоже делают своё дело. Некоторые виды акул, например белая акула (Carcharodon carcharias), раньше предпочитали глубокие воды. Теперь они нередко подходят к берегу, где вода теплее и рыбы больше. Это повышает риск встречи с купающимися.

Чистая вода — больше рыбы, больше акул

Парадокс, но улучшение экологической ситуации тоже сыграло свою роль. Например, у побережья Нью-Йорка в 2023 году стало чище, появилось больше рыбы — и туда потянулись бычьи акулы. Они просто следуют за своей добычей.

А что насчёт "вкуса" человека

Вопреки голливудским штампам, человеческое мясо — не лакомство для акул. У нас слишком мало жира, да и структура тела непривычна для морских хищников. Многие укусы — это "проверка на вкус": акула укусила и… выплюнула.

Лабораторные исследования подтверждают, что человеческая кровь гораздо менее привлекательна для акул, чем кровь морских животных — например, кальмаров или креветок. Мы просто не входим в их естественный рацион. Вопреки мифам, никаких "акул-людоедов" в природе не существует.

"Они не вампиры, не мутанты. Они просто питаются тем, что доступно. А человек — не их цель", — подчёркивает океанолог Каролин Мартин.

Кто на самом деле опасен

Важно помнить: человек куда опаснее для акул, чем они для нас. Ежегодно из-за охоты за плавниками погибает от 70 до 100 миллионов акул. Многие виды — на грани исчезновения.

В то время как случайные укусы можно пересчитать по пальцам, систематическое истребление этих древнейших существ ведёт к нарушению баланса всей морской экосистемы.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

