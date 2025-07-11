Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли

Какие животные могут исчезнуть в ближайшие 20 лет: 12 видов на грани вымирания

4:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Массовое вымирание животных — результат деятельности человека, такой как вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата. Уже сейчас Земля теряет виды животных в 1000-10000 раз быстрее естественного темпа. К 2050 году от 30 до 50% всех животных на планете могут исчезнуть. Рассмотрим 12 видов, которые прямо на наших глазах могут исчезнуть в ближайшие 20 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенгальский тигр в дикой природе

Слоновая черепаха

Слоновая черепаха — один из 14 видов гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах. За последние два столетия эти черепахи были на грани исчезновения из-за охоты и добычи их ценных жиров. Однако ведутся усилия по разведениям в неволе для восстановления популяции.

Голубой ара

Сегодня голубой ара существует только в зоопарках. Ранее его среда обитания, дерево Caraiba, была вырублена, что снизило численность вида. В зоопарках и заповедниках находится около 100 особей, но в дикой природе их почти не встречают.

Сахарский орикс

Этот вид быстро исчезал из-за европейской охоты. К 2000 году сахарский орикс полностью вымер в дикой природе, но программы разведения в неволе помогли восстановить его популяцию, в том числе в Техасе.

Тигровый жук Солт-Крик

Из-за урбанизации области вокруг болот, где этот жук обитал, его численность снизилась до 400 особей. Однако благодаря проектам по восстановлению среды обитания, наблюдается положительная динамика.

Амурский леопард

Существует от 25 до 34 особей амурского леопарда, что делает этот вид одним из самых угрожаемых. За последние годы его численность значительно снизилась, и усилия по сохранению вида пока не дали значительных результатов.

Черный носорог

Черный носорог потерял 96% своей популяции за последние 60 лет из-за браконьерства и использования рога в народной медицине. В Африке осталось около 5500 особей, но предпринимаются усилия для их защиты и увеличения популяции.

Северный белый носорог

Этот вид в 1960 году насчитывал около 2000 особей, но к середине 1980-х их осталось всего 15. Сегодня северный белый носорог вымер в дикой природе, оставаясь только в неволе.

Яванский носорог

Носорог этого вида оказался на грани исчезновения из-за охоты и вырубки лесов. На сегодняшний день осталось всего около 60 яванских носорогов, все они обитают в заповеднике на Яве.

Суматранский носорог

После долгих поисков была найдена маленькая самка суматранского носорога по имени Паха, которую начали спасать для разведения. Этот вид носорога остаётся под угрозой из-за вырубки лесов и охоты.

Pongo tapanuliensis (тапанулийский орангутан)

Этот вид орангутанов был недавно открыт и уже находится под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось всего около 800 особей. Образование охраняемых территорий и усилия по защите среды обитания — единственный шанс на выживание.

Западные и восточные гориллы

Из-за охоты, болезней и утраты среды обитания популяция горилл снизилась. Однако последние исследования показывают, что популяция горных горилл увеличилась до 1 063 особей, что даёт надежду на спасение вида.

Бенгальский тигр

Бенгальский тигр под угрозой из-за браконьерства, несмотря на усилия, направленные на защиту его популяции в заповедниках. Тигры всё ещё страдают от незаконной охоты на них из-за их кожи и частей тела, которые ценятся в традиционной медицине.

Эти виды животных, если не будет предпринято значительных усилий по их защите, могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 20 лет. Консервационные меры, охрана среды обитания и борьба с браконьерством — ключевые факторы, которые помогут предотвратить исчезновение этих уникальных существ.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

