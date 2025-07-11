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Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли

Какие животные могут исчезнуть в ближайшие 20 лет: 12 видов на грани вымирания
4:32
Зоосфера

Массовое вымирание животных — результат деятельности человека, такой как вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и изменение климата. Уже сейчас Земля теряет виды животных в 1000-10000 раз быстрее естественного темпа. К 2050 году от 30 до 50% всех животных на планете могут исчезнуть. Рассмотрим 12 видов, которые прямо на наших глазах могут исчезнуть в ближайшие 20 лет.

Бенгальский тигр в дикой природе
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бенгальский тигр в дикой природе

Слоновая черепаха

  • Слоновая черепаха — один из 14 видов гигантских черепах, обитающих на Галапагосских островах. За последние два столетия эти черепахи были на грани исчезновения из-за охоты и добычи их ценных жиров. Однако ведутся усилия по разведениям в неволе для восстановления популяции.

Голубой ара

  • Сегодня голубой ара существует только в зоопарках. Ранее его среда обитания, дерево Caraiba, была вырублена, что снизило численность вида. В зоопарках и заповедниках находится около 100 особей, но в дикой природе их почти не встречают.

Сахарский орикс

  • Этот вид быстро исчезал из-за европейской охоты. К 2000 году сахарский орикс полностью вымер в дикой природе, но программы разведения в неволе помогли восстановить его популяцию, в том числе в Техасе.

Тигровый жук Солт-Крик

  • Из-за урбанизации области вокруг болот, где этот жук обитал, его численность снизилась до 400 особей. Однако благодаря проектам по восстановлению среды обитания, наблюдается положительная динамика.

Амурский леопард

  • Существует от 25 до 34 особей амурского леопарда, что делает этот вид одним из самых угрожаемых. За последние годы его численность значительно снизилась, и усилия по сохранению вида пока не дали значительных результатов.

Черный носорог

  • Черный носорог потерял 96% своей популяции за последние 60 лет из-за браконьерства и использования рога в народной медицине. В Африке осталось около 5500 особей, но предпринимаются усилия для их защиты и увеличения популяции.

Северный белый носорог

  • Этот вид в 1960 году насчитывал около 2000 особей, но к середине 1980-х их осталось всего 15. Сегодня северный белый носорог вымер в дикой природе, оставаясь только в неволе.

Яванский носорог

  • Носорог этого вида оказался на грани исчезновения из-за охоты и вырубки лесов. На сегодняшний день осталось всего около 60 яванских носорогов, все они обитают в заповеднике на Яве.

Суматранский носорог

  • После долгих поисков была найдена маленькая самка суматранского носорога по имени Паха, которую начали спасать для разведения. Этот вид носорога остаётся под угрозой из-за вырубки лесов и охоты.

Pongo tapanuliensis (тапанулийский орангутан)

  • Этот вид орангутанов был недавно открыт и уже находится под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось всего около 800 особей. Образование охраняемых территорий и усилия по защите среды обитания — единственный шанс на выживание.

Западные и восточные гориллы

  • Из-за охоты, болезней и утраты среды обитания популяция горилл снизилась. Однако последние исследования показывают, что популяция горных горилл увеличилась до 1 063 особей, что даёт надежду на спасение вида.

Бенгальский тигр

  • Бенгальский тигр под угрозой из-за браконьерства, несмотря на усилия, направленные на защиту его популяции в заповедниках. Тигры всё ещё страдают от незаконной охоты на них из-за их кожи и частей тела, которые ценятся в традиционной медицине.

Эти виды животных, если не будет предпринято значительных усилий по их защите, могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 20 лет. Консервационные меры, охрана среды обитания и борьба с браконьерством — ключевые факторы, которые помогут предотвратить исчезновение этих уникальных существ.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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