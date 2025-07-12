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У кошки свой язык, у собаки — свой: могут ли они понять друг друга без переводчика и слов

Биологи подтвердили наличие межвидового общения у животных через сигналы тревоги
5:07
Зоосфера

Когда мы думаем об общении животных, мы представляем себе звуки, движения, запахи — всё то, что помогает существам в дикой природе выживать, договариваться и не погибать в конфликте. Но один вопрос остаётся особенно интригующим: могут ли разные виды животных общаться друг с другом? Ответ — не такой однозначный, как может показаться.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Как животные общаются внутри своего вида

Каждый вид вырабатывает собственный "язык", основанный на биологических и поведенческих особенностях. Эти "языки" формируются вокруг тех органов чувств, которые наиболее развиты у конкретных животных.

  • Визуальные сигналы распространены у птиц, рыб, млекопитающих. Павлин демонстрирует самке пышный хвост, хамелеон меняет цвет в зависимости от настроения или опасности.
  • Звуковое общение — территория птиц и млекопитающих. Песни, лай, вой, рев — всё это инструменты как привлечения, так и отпугивания.
  • Химические сигналы особенно важны для насекомых. Муравьи оставляют феромонные следы к еде, собаки — пометки, в которых содержится масса информации.
  • Тактильные сигналы — нежность или предупреждение. Обезьяны ухаживают друг за другом, дельфины трутся боками, собаки играют, слегка покусывая.

Каждое из этих средств эффективно в пределах одного вида. Но могут ли они сработать между разными?

Где начинается межвидовое понимание

Животные редко "общаются" с другими видами так, как это делают с представителями своего. Но это не значит, что они не понимают друг друга вообще.

Возьмём тревожные сигналы. Если одна птица вдруг громко вскрикнет при виде хищника, её сообщение не останется без внимания. Даже если рядом находятся не только её сородичи, но и белки, зайцы или другие птицы — они тоже затаятся или убегут. Это — пример обобщённого межвидового сигнала. Не нужно понимать его дословно — достаточно уловить суть: "опасность рядом".

Аналогично, позы тела могут действовать на представителей разных видов. Собаки понимают, что выгнутая спина и стоящая дыбом шерсть у кошки — это не приглашение к игре, а предостережение. Они могут отступить, даже не зная "языка" кошек.

"Это не диалог в человеческом смысле. Это скорее обмен сигналами, основанными на инстинктах. И часто этого достаточно, чтобы избежать конфликта или среагировать на угрозу", — поясняет биолог Эмма Лоуренс.

Животные-соседи: как выживать вместе

В дикой природе сосуществование видов требует определённого уровня взаимопонимания. В африканской саванне тревожные звуки сурикатов воспринимают не только сородичи, но и антилопы, и птицы. У некоторых видов обезьян крики варьируются в зависимости от типа угрозы — скажем, леопард на земле или орёл в небе. И эти различия учатся распознавать и другие животные.

В морских экосистемах рыбы-клоуны и актинии вырабатывают химическую и тактильную форму общения для симбиоза. Это нельзя назвать полноценным "языком", но сигналы — есть.

Ещё один пример — взаимодействие собак и волков. У них — общий предок, и хотя за тысячелетия они пошли разными путями, основы их поведения и сигналов до сих пор пересекаются.

Они понимают позицию тела, различают тон рычания, чувствуют уровень доминирования. Даже лай и вой, хотя и различаются по частоте использования, всё ещё могут вызывать ответную реакцию.

Ограничения: что животные не понимают

Тем не менее, глубокое межвидовое общение — редкость. Даже если животное реагирует на сигнал, оно не всегда осознаёт его источник или точное значение.

Птица, услышав крик тревоги, не обязательно поймёт, от кого он исходит и какой именно хищник приближается. Она просто инстинктивно укроется — потому что такая реакция увеличивает шансы на выживание.

Животные редко осмысляют информацию — они реагируют. Это ключевое отличие от человеческого общения. Мы можем анализировать, интерпретировать, переспрашивать. У животных всё должно быть быстро и понятно на уровне инстинкта.

Кто понимает всех

Интересно, что человек остаётся самым универсальным "переводчиком" в мире животных. Мы научились вызывать реакции у лошадей, собак, дельфинов, используя звуки, жесты и подкрепления. Мы распознаём тревожные сигналы, повадки, даже эмоции — потому что в какой-то мере овладели "языками" других видов. Но сами животные в большинстве случаев остаются внутри границ своего вида.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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