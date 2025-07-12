Фараоны видели её в последний раз: гиена-призрак вернулась туда, где её никто не ждал

Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта

4:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На юго-востоке Египта произошло событие, которое по-настоящему озадачило учёных: здесь впервые за последние 5000 лет зафиксировали появление пятнистой гиены (Crocuta crocuta). Её обнаружили в Вади-Яхмибе, в заповедной зоне Эльба — в 30 километрах от суданской границы и примерно в 500 километрах севернее обычного ареала этого вида.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гиена

Столкновение с пастухами

История получила огласку после того, как животное напало на двух коз, принадлежавших местным кочевым пастухам. В результате конфликта гиену убили. Это позволило исследователям получить точные фото- и видеоматериалы, подтверждающие принадлежность животного к виду Crocuta crocuta.

"Сначала я не поверил своим глазам, пока не просмотрел фотографии и видео с останками. Увидев доказательства, я был совершенно потрясён. Это было нечто большее, чем мы ожидали найти в Египте", — сказал ведущий автор исследования, зоолог Университета Аль-Азхар Абдулла Наги.

Результаты расследования были опубликованы в научном журнале Mammalia.

Исторический контекст: гиены Египта

Пятнистые гиены, несмотря на свою репутацию падальщиков, — высокоорганизованные и эффективные охотники. Они обитают в разных уголках Африки, но почти исключительно южнее Сахары. На территории Египта эти животные отсутствовали как минимум с эпохи древнеегипетских цивилизаций. Археологические находки и исторические источники свидетельствуют, что последний контакт с ними мог быть ещё во времена фараонов.

Как гиена оказалась в Египте

Главная интрига — что заставило гиену уйти так далеко от привычных мест обитания. Учёные выдвинули версию: дело в изменении климата. По их мнению, природный цикл, известный как "Активный жёлоб Красного моря", вызвал увеличение осадков и рост растительности в юго-восточной части Египта. Это, в свою очередь, могло привести к увеличению численности потенциальной добычи для хищников и сделать регион временно привлекательным для миграции.

Команда проанализировала спутниковые данные с 1984 по 2022 год, чтобы отследить динамику растительного покрова. Оказалось, что за последние пять лет в регионе наблюдается значительно большее озеленение, чем в предыдущие два десятилетия.

Гиены как маркеры климатических изменений

Факт появления пятнистой гиены на такой удалённости от её обычного ареала рассматривается как косвенное подтверждение того, что экосистемы региона претерпевают серьёзные сдвиги. Эти животные способны проходить более 25 километров в день, особенно если следуют за пастушьими стадами в поисках легкодоступной пищи. Именно так они часто проникают на новые территории.

"Почему именно эта гиена отправилась в столь долгий путь — пока остаётся загадкой. Чтобы понять её мотивы, необходимы дополнительные полевые исследования", — подчеркнул Наги.

Что это значит для науки и природы

Это открытие может привести к пересмотру представлений о границах ареала пятнистой гиены и об условиях, необходимых для её выживания. Оно также подчёркивает важность мониторинга животных как индикаторов климатических и экологических изменений. Если климатические тенденции сохранятся, не исключено, что за одной гиеной последуют и другие, а северные границы их ареала сдвинутся ближе к Египту.

Для египетских экосистем это событие может иметь как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, восстановление биологического разнообразия, с другой — возможные конфликты между дикими животными и людьми, как это уже случилось с козами в Вади-Яхмибе.

Уточнения

Гие́ны или гие́новые (лат. Hyaenidae), — семейство хищных млекопитающих подотряда кошкообразных (Feliformia).

