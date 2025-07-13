Красиво, но смертельно: эти цветы опасны для вашей кошки

Отравление кошки маргаритками: что делать и когда обращаться к ветеринару

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маргаритки кажутся невинными: яркие, пушистые, украшают сад и радуют глаз. Но если в вашем доме живёт кошка — будьте начеку. Эти цветы могут быть токсичными для питомца и вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжий кот

Осторожно: эти садовые цветы могут навредить вашей кошке

Многие растения, которые мы привыкли называть маргаритками — от обычных ромашек до гербер, — входят в большое семейство астровых. Среди них и хризантемы, которые давно известны своей токсичностью для животных. В этих цветах содержатся соединения (например, пиретрины и сесквитерпеновые лактоны), которые могут спровоцировать у кошки тяжёлую реакцию.

Даже герберы, считающиеся условно безопасными, в некоторых случаях вызывают отравление — особенно у чувствительных питомцев.

Как распознать отравление

Если кошка поела маргаритки, вы можете заметить:

рвоту или диарею,

сильное слюнотечение,

раздражение слизистых или кожи,

шаткость, слабость, нарушение координации.

В тяжёлых случаях может развиться обезвоживание, угнетение нервной системы и даже летальный исход.

Что делать, если кошка всё же съела цветок

Не ждите — при малейших подозрениях сразу обратитесь к ветеринару. Не нужно пытаться лечить кошку самостоятельно или ждать "пока пройдёт". Врач может назначить капельницы, противорвотные средства и защиту для желудка. Чем раньше начнётся помощь — тем выше шанс, что всё обойдётся.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



