Один фактор в питании — и жизнь собаки может быть короче на годы

Лишний вес сокращает жизнь собаки — предупреждение кинолога Голубева

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы часто слышим, что продолжительность жизни собаки зависит от породы, наследственности и условий содержания. Всё это верно. Но есть один фактор, который влияет особенно сильно — это питание. Именно об этом напомнил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".

От чего зависит, сколько проживёт собака: главный фактор — это не порода

Собака с лишними килограммами — это не просто "пухленький любимец". Такой вес даёт нагрузку на суставы, желудок, сердце, дыхание. Со временем начинаются проблемы: уходит активность, появляются болезни, страдают внутренние органы.

Не забывайте про зубы

Здоровье ротовой полости часто недооценивают. А ведь воспаление дёсен может быть связано с общими нарушениями — в том числе в сердце и почках. Поддержание чистоты зубов — важная часть профилактики.

Чем кормим — тем и лечим (или калечим)

Полноценный рацион — основа долголетия. Пища должна содержать всё необходимое: белки, жиры, витамины, минералы. Недостаток или избыток отдельных компонентов может незаметно подтачивать здоровье питомца годами.

И не держите собаку на цепи

Как отметил Голубев, собаки, которые не гуляют свободно, а живут на привязи, чаще живут меньше. Движение — это не просто физическая активность, это жизнь. Без неё собака теряет радость, а организм — тонус.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



