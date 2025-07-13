Один фактор в питании — и жизнь собаки может быть короче на годы

Мы часто слышим, что продолжительность жизни собаки зависит от породы, наследственности и условий содержания. Всё это верно. Но есть один фактор, который влияет особенно сильно — это питание. Именно об этом напомнил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".
Собака с лишними килограммами — это не просто "пухленький любимец". Такой вес даёт нагрузку на суставы, желудок, сердце, дыхание. Со временем начинаются проблемы: уходит активность, появляются болезни, страдают внутренние органы.
Не забывайте про зубы
Здоровье ротовой полости часто недооценивают. А ведь воспаление дёсен может быть связано с общими нарушениями — в том числе в сердце и почках. Поддержание чистоты зубов — важная часть профилактики.
Чем кормим — тем и лечим (или калечим)
Полноценный рацион — основа долголетия. Пища должна содержать всё необходимое: белки, жиры, витамины, минералы. Недостаток или избыток отдельных компонентов может незаметно подтачивать здоровье питомца годами.
И не держите собаку на цепи
Как отметил Голубев, собаки, которые не гуляют свободно, а живут на привязи, чаще живут меньше. Движение — это не просто физическая активность, это жизнь. Без неё собака теряет радость, а организм — тонус.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.