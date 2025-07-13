Почему здоровье собаки не зависит от породы — главные факторы

Кинолог Голубев: миф о крепком здоровье дворняг не подтверждён

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что дворняжки выносливее, крепче и почти не болеют. У них — якобы природный отбор, и выживают только сильнейшие. А вот породистые собаки, по мнению многих, "нежные" и требуют к себе особого ухода. Но кинологи с этим не согласны.

Фото: commons.wikimedia.org by Lilly M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тибетский мастиф

У кого здоровье крепче: у породистой собаки или дворняги

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объясняет: здоровье породистых собак находится под пристальным наблюдением. Каждый заводчик отслеживает здоровье родителей, исключает из разведения носителей заболеваний и стремится получить максимально здоровое потомство.

У беспородных собак такой селекции нет. Просто те, кто выживает в щенячьем возрасте, действительно могут быть выносливы — но это не значит, что у них изначально меньше генетических проблем. Просто об этом никто не знает и не исследует.

От чего зависит здоровье на самом деле

Кинологи подчёркивают: важно не происхождение собаки, а то, как и где она живёт. На здоровье влияют:

наследственность,

питание и физическая активность,

условия содержания,

здоровье матери во время беременности,

регулярные осмотры у ветеринара.

Порода — это лишь один из факторов. Главное — забота и внимание, которые получает собака каждый день.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



