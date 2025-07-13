Ты моешь ей лапы, но забываешь про то, что действительно важно

Если вы думаете, что чистка зубов — это излишество для избалованных псов, пора пересмотреть мнение. Регулярный уход за зубами — не каприз, а важная часть заботы о здоровье. И нет, неприятный запах из пасти — не норма, а сигнал о проблемах.
Многие возражают: "В дикой природе волки зубы не чистят!" — и формально правы. Только вот волки грызут кости, шкуру и плоть — всё это действует как природная щётка. А домашние питомцы часто едят мягкие корма, которые наоборот — способствуют образованию налёта.
Со временем он превращается в твёрдый зубной камень. А это уже не просто косметическая проблема — он разрушает дёсны, вызывает воспаление, боль и даже выпадение зубов.
Как правильно чистить зубы собаке
Ничего сложного:
Процедуру стоит повторять примерно раз в 3-4 недели. Если питомец сначала сопротивляется — не сдавайтесь. Постепенно он привыкнет, особенно если после чистки его ждёт вкусная похвала.
А если не чистить
Налёт превращается в камень, дёсны воспаляются, зубы расшатываются — и собака теряет их раньше времени. Кроме того, бактерии изо рта могут попадать в кровь и вызывать проблемы с сердцем, печенью и почками.
Так что щётка, паста и немного терпения — это не просто уход, а вклад в долгую и здоровую жизнь вашего друга.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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