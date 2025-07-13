Этот корм кажется идеальным, но ветеринары говорят другое

WSAVA: зерновые компоненты редко вызывают аллергию у питомцев

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Полки зоомагазинов завалены упаковками с надписями вроде "холистик", "натуральный" или "без зёрен". Кажется, что чем громче обещания, тем лучше корм. Но всё не так просто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и собака едят из разных мисок

Правда о кормах: во что на самом деле верить, когда выбираешь еду для питомца

Многие мифы о питании кошек и собак укоренились глубоко, хотя ветеринары и учёные давно разоблачили их.

Миф 1: зёрна — это вред

На самом деле пищевая аллергия на зерновые встречается у кошек и собак крайне редко. Гораздо чаще реакцию вызывают белки животного происхождения. Зерно само по себе не вредно — главное, чтобы рацион был сбалансированным.

Миф 2: "холистик" — значит лучше

Слова вроде "холистик" или "премиум" звучат солидно, но юридически ничего не значат. Они не гарантируют качество, а просто украшают упаковку. Надёжность корма подтверждают не этикетки, а соответствие стандартам AAFCO или FEDIAF и наличие научных исследований.

Миф 3: мясо на первом месте — залог качества

Да, мясо важно, но список ингредиентов — ещё не всё. Иногда мясо указано первым из-за высокой влажности, но в итоге его меньше, чем кажется. Куда важнее — научный подход к составу и клинические испытания.

Миф 4: домашняя еда полезнее

Готовить еду для питомца самому — дело серьёзное. Без консультации ветеринарного диетолога почти невозможно сбалансировать рацион. Недостаток витаминов, избыток фосфора или жира — и вот уже проблемы с почками, кожей или пищеварением.

Миф 5: химические добавки — зло

Страшилки о консервантах сильно преувеличены. Допустимые вещества проходят строгий контроль, а натуральные антиоксиданты, вроде витамина Е, давно и безопасно используются. Главное — доверять проверенным производителям.

Миф 6: сухой корм вызывает болезни

Качественный сухой корм при правильном подборе и достаточном потреблении воды не вызывает мочекаменной болезни у кошек. Наоборот, некоторые формулы специально поддерживают здоровье мочевыводящей системы.

Миф 7: нужно чаще менять корм

Животным не нужно гастрономическое разнообразие. Резкая смена рациона чаще приводит к расстройству желудка, чем к радости. Питомцы ценят стабильность — и это делает их счастливее и здоровее.

Как выбирать корм правильно

Ищите информацию о штатных диетологах у производителя. Доверяйте брендам, которые проводят реальные исследования. Не ведитесь на модные слова — читайте состав. Подбирайте корм не по рекламе, а по возрасту, состоянию здоровья и рекомендациям ветеринара.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



