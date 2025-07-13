Кошка царапает диван — и причина не в когтях

Почему кошки портят мебель: исследование выявило территориальные и эмоциональные причины

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка, царапающая диван или шторы, вовсе не пытается вас разозлить. Это часть её естественного поведения. Она метит территорию не только запахом, но и визуально, а заодно растягивает мышцы и сбрасывает стресс.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Почему кошка царапает мебель: что стоит за этим поведением

Во время царапания из межпальцевых желез выделяются феромоны — они сигнализируют другим животным: "Здесь я живу". При этом частота таких действий возрастает, если в доме появился кто-то новый или кошка испытывает тревогу. Учёные считают, что это её способ вернуть контроль над средой.

Почему именно диван

Мягкая мебель позволяет полностью вытянуться и хорошенько потянуться спинкой — это тоже важно. Вертикальные поверхности, вроде дверных косяков или стен, помогают кошке визуально обозначить свою зону. В дикой природе львы и другие крупные кошачьи делают то же самое.

Что делать, чтобы сохранить мебель

Поставьте когтеточки у окон и у лежанок. Это самые частые зоны активности.

Выбирайте материалы. Сизаль, ковролин и дерево — лучшее сочетание. Один картон быстро надоедает.

Подрезайте когти. Каждые 3 недели — и вы уменьшите ущерб почти на 90 %.

Используйте феромоны. Спреи вроде Feliway снижают интерес к мебели на 65 %.

Не игнорируйте поведение. Просто отвлечь кошку — намного эффективнее, чем делать вид, что ничего не происходит.

Ошибки, которые делают всё хуже

Горизонтальные когтеточки нравятся только 20 % кошек — они не дают нужного растяжения. А если пост нет рядом с любимым местом сна или наблюдения, кошка будет искать замену. Часто — это шторы или диван.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



