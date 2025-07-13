Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные джинсы со смещённой талией снова в тренде
Как выбрать лучшие фрукты
Путешествие в одиночку: карибские острова или атмосферные страны Центральной Америки
Исследование: пролетающие звёзды угрожают стабильности орбит Земли и Марса
Жест важнее слов: собаки ориентируются на язык тела хозяина
Польза кумквата: помогает снизить холестерин и уровень сахара
Безопасные и эффективные способы отпугивания мух: алюминиевая фольга и её необычное применение
Эксперты назвали чечевицу источником микроэлементов для томатов в открытом грунте
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян

Кошка царапает диван — и причина не в когтях

Почему кошки портят мебель: исследование выявило территориальные и эмоциональные причины
1:56
Зоосфера

Кошка, царапающая диван или шторы, вовсе не пытается вас разозлить. Это часть её естественного поведения. Она метит территорию не только запахом, но и визуально, а заодно растягивает мышцы и сбрасывает стресс.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Почему кошка царапает мебель: что стоит за этим поведением

Во время царапания из межпальцевых желез выделяются феромоны — они сигнализируют другим животным: "Здесь я живу". При этом частота таких действий возрастает, если в доме появился кто-то новый или кошка испытывает тревогу. Учёные считают, что это её способ вернуть контроль над средой.

Почему именно диван

Мягкая мебель позволяет полностью вытянуться и хорошенько потянуться спинкой — это тоже важно. Вертикальные поверхности, вроде дверных косяков или стен, помогают кошке визуально обозначить свою зону. В дикой природе львы и другие крупные кошачьи делают то же самое.

Что делать, чтобы сохранить мебель

  • Поставьте когтеточки у окон и у лежанок. Это самые частые зоны активности.
  • Выбирайте материалы. Сизаль, ковролин и дерево — лучшее сочетание. Один картон быстро надоедает.
  • Подрезайте когти. Каждые 3 недели — и вы уменьшите ущерб почти на 90 %.
  • Используйте феромоны. Спреи вроде Feliway снижают интерес к мебели на 65 %.
  • Не игнорируйте поведение. Просто отвлечь кошку — намного эффективнее, чем делать вид, что ничего не происходит.

Ошибки, которые делают всё хуже

Горизонтальные когтеточки нравятся только 20 % кошек — они не дают нужного растяжения. А если пост нет рядом с любимым местом сна или наблюдения, кошка будет искать замену. Часто — это шторы или диван.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Накопите 36 тысяч и получите ещё столько же: программа для россиян
Метод сброса ошибок включает два поворота ключа и паузу в 20 секунд
Три четверти россиян испытывают стресс от ремонта – личные отношения под угрозой
BMW и ДТП: связь, которую сложно игнорировать
Как носить гольфы этим летом: от ярких акцентов до ретро-принтов
Как простые ингредиенты делают блюдо незабываемым
Как Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили двухлетие сына
Три простых движения перед сном, которые расслабляют тело и запускают глубокий сон
Круиз на Селебрейшн-Ки: что ожидать от нового отдыха на Багамах
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.