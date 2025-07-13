Кошка царапает диван — и причина не в когтях

Кошка, царапающая диван или шторы, вовсе не пытается вас разозлить. Это часть её естественного поведения. Она метит территорию не только запахом, но и визуально, а заодно растягивает мышцы и сбрасывает стресс.
Во время царапания из межпальцевых желез выделяются феромоны — они сигнализируют другим животным: "Здесь я живу". При этом частота таких действий возрастает, если в доме появился кто-то новый или кошка испытывает тревогу. Учёные считают, что это её способ вернуть контроль над средой.
Почему именно диван
Мягкая мебель позволяет полностью вытянуться и хорошенько потянуться спинкой — это тоже важно. Вертикальные поверхности, вроде дверных косяков или стен, помогают кошке визуально обозначить свою зону. В дикой природе львы и другие крупные кошачьи делают то же самое.
Что делать, чтобы сохранить мебель
Ошибки, которые делают всё хуже
Горизонтальные когтеточки нравятся только 20 % кошек — они не дают нужного растяжения. А если пост нет рядом с любимым местом сна или наблюдения, кошка будет искать замену. Часто — это шторы или диван.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?