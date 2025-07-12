Найден новый вид рыбы — но он уже под угрозой исчезновения

В Краснодарском крае обнаружен новый вид пресноводной рыбы

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В верховьях ручья Аюк, недалеко от Горячего Ключа в Краснодарском крае, учёные наконец-то подтвердили существование уникальной пресноводной рыбы — гольяна Phoxinus ayukensis. Хотя эту популяцию впервые заметили ещё в 1930-х, только сейчас удалось доказать, что это не просто локальная разновидность, а отдельный вид.

Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На дне моря

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Phoxinus ayukensis обитает на небольшом участке ручья, протяжённостью всего 5-7 километров. От своих "родственников" она отличается строением: у неё больше чешуек в боковой линии и меньше лучей в брюшных плавниках. Учёные считают, что изоляция и малочисленность популяции сыграли решающую роль — особенности закрепились быстрее из-за так называемого эффекта бутылочного горлышка.

Редкий вид — и уже на грани

Увы, радость от открытия омрачается тревогой: ручей Аюк в тёплое время года пересыхает и превращается в цепочку мелких луж. Это делает жизнь Phoxinus ayukensis крайне нестабильной. Без охраны среды обитания вид может исчезнуть так же незаметно, как жил почти сто лет.

Уточнения

Краснода́рский край - субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

