Мурлыкают, но не мяукают: кто из животных скрывает кошачьи таланты

Мурлыканье — это мягкий, ритмичный звук, который мы привыкли слышать от домашних кошек. Он возникает, когда мышцы гортани быстро сокращаются, пропуская воздух через голосовую щель. Но не всегда этот звук означает спокойствие и удовольствие: кошки могут мурлыкать и от боли, и в стрессовых ситуациях.
Домашняя кошка — не единственная мурлыкающая в мире. В семействе кошачьих есть ещё несколько "родственников" со схожими вокальными привычками:
Учёные делят кошачьих на две группы: те, кто мурлычет, но не рычит (например, рысь и гепард), и те, кто рычит, но не мурлычет (например, тигры, львы и ягуары). Всё дело в строении подъязычной кости.
Есть ли мурлыканье за пределами кошачьего мира
Интересно, что звуки, похожие на мурлыканье, встречаются и у других животных:
Мурлы́канье - издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?