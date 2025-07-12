Мурлыкают, но не мяукают: кто из животных скрывает кошачьи таланты

Мурлыкают ли животные, кроме кошек: список видов и объяснение

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Мурлыканье — это мягкий, ритмичный звук, который мы привыкли слышать от домашних кошек. Он возникает, когда мышцы гортани быстро сокращаются, пропуская воздух через голосовую щель. Но не всегда этот звук означает спокойствие и удовольствие: кошки могут мурлыкать и от боли, и в стрессовых ситуациях.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гепард

Кто ещё мурлычет, кроме кошек

Домашняя кошка — не единственная мурлыкающая в мире. В семействе кошачьих есть ещё несколько "родственников" со схожими вокальными привычками:

Гепард — мурлычет и на вдохе, и на выдохе.

Рысь — издаёт мурлыканье чаще всего, когда кормит котят или отдыхает.

Пума — мурлычет глубоким звуком, когда чувствует себя комфортно.

Оцелот — может издавать короткие серии звуков, напоминающих мурлыканье.

Учёные делят кошачьих на две группы: те, кто мурлычет, но не рычит (например, рысь и гепард), и те, кто рычит, но не мурлычет (например, тигры, львы и ягуары). Всё дело в строении подъязычной кости.

Есть ли мурлыканье за пределами кошачьего мира

Интересно, что звуки, похожие на мурлыканье, встречаются и у других животных:

Генеты — небольшие хищники, внешне похожие на кошек. Их мурлыканье используется в общении.

Еноты — могут вибрировать голосом, особенно когда расслаблены.

Кролики — иногда издают мягкие гортанные звуки, но они физиологически отличаются от классического мурлыканья.

Уточнения

Мурлы́канье - издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

