Она не видит и не нюхает — но точно знает, кто говорит

Собаки узнали владельцев по голосу в 82 % случаев — эксперимент с прятками

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки умеют различать запахи и узнают нас в лицо — это не новость. Но могут ли они узнать своего человека только по голосу, без всяких подсказок? Учёные из Венгрии решили это проверить и провели забавный, но серьёзный эксперимент.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Узнаёт ли собака голос: учёные нашли ответ

В исследовании участвовали 28 собак и их хозяева. Люди прятались за стенами в лаборатории — один был настоящий хозяин, другой — незнакомец. Оба произносили одну и ту же фразу спокойным голосом. Задача собаки — определить, за какой стеной её человек.

Только звук, никаких запахов

Чтобы исключить обоняние, в некоторых испытаниях голос владельца воспроизводили с другой стороны — из укрытия незнакомца. Несмотря на это, собаки выбрали правильную сторону в 82 % случаев. Это значит, что голос действительно может быть ключевым ориентиром.

Что это меняет

Теперь ясно: между собакой и её человеком может быть прочная голосовая связь. И это открывает новые горизонты — в дрессировке, спасательных операциях и даже просто в повседневной жизни. Ведь теперь у нас есть научное подтверждение: наш голос — это больше, чем просто звук для питомца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



