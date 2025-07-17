Пять мифов, из-за которых страдает здоровье кошки — даже у заботливых хозяев

Молоко вредно для взрослых кошек — вызывает расстройства пищеварения

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки живут рядом с человеком уже тысячи лет — и всё это время обрастают легендами, домыслами и ложными представлениями. Мы уверены, что знаем о них всё, но порой следуем вредным "народным советам", которые могут серьёзно навредить питомцу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая кошка

Разбираемся, какие заблуждения давно пора отправить в мусорную корзину.

1. Молоко — любимое лакомство

Образ довольного кота с блюдечком молока — настоящая классика. Но в реальности всё совсем иначе. Большинство взрослых кошек не переваривают лактозу. Молоко вызывает у них вздутие, диарею и проблемы с пищеварением.

Правда: единственная нужная жидкость в миске — это чистая вода. Без исключений.

2. Кошки всегда падают на лапы

Да, кошки действительно обладают отличной координацией и гибкостью. Но верить, что они непобедимы, — опасная ошибка.

Падение даже с небольшой высоты может обернуться:

переломами,

внутренними травмами,

ушибами, особенно у котят и пожилых питомцев.

Парапет на балконе — не игровая площадка. Лучше поставить сетку и забыть о мифе.

3. Кошка сама знает, сколько есть

Это — верный путь к ожирению. Если корм в миске стоит весь день, а за каждый "мяу" вы кидаете вкусняшку — берегитесь.

Лишний вес у кошки - это не только пузико, которое забавно трясётся. Это:

риск диабета,

нагрузка на сердце и суставы,

снижение продолжительности жизни.

Контролируйте порции, следите за составом корма, подбирайте питание по возрасту и активности. Именно вы отвечаете за здоровье питомца, а не его аппетит.

4. Если корм влажный, воду можно не ставить

Нет. Даже на влажной диете кошка должна иметь доступ к чистой воде. И всегда.

Почему это важно:

Вода необходима для нормальной работы почек и профилактики мочекаменной болезни. Особенно у стерилизованных и возрастных животных.

5. Кошка вылижет — и всё пройдёт

Вылизывание — это часть кошачьей гигиены, но никак не способ лечения. Если кошка навязчиво лижет одно место — это сигнал тревоги.

Возможные причины:

кожный зуд,

воспаление,

боль или даже опухоль.

Промолчите раз — рискуете запустить болезнь. Лучше показать питомца ветеринару, чем надеяться на чудесное "самозалечивание".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

