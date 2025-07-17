Пять мифов, из-за которых страдает здоровье кошки — даже у заботливых хозяев

Кошки живут рядом с человеком уже тысячи лет — и всё это время обрастают легендами, домыслами и ложными представлениями. Мы уверены, что знаем о них всё, но порой следуем вредным "народным советам", которые могут серьёзно навредить питомцу.
Разбираемся, какие заблуждения давно пора отправить в мусорную корзину.
Образ довольного кота с блюдечком молока — настоящая классика. Но в реальности всё совсем иначе. Большинство взрослых кошек не переваривают лактозу. Молоко вызывает у них вздутие, диарею и проблемы с пищеварением.
Правда: единственная нужная жидкость в миске — это чистая вода. Без исключений.
Да, кошки действительно обладают отличной координацией и гибкостью. Но верить, что они непобедимы, — опасная ошибка.
Падение даже с небольшой высоты может обернуться:
переломами,
внутренними травмами,
ушибами, особенно у котят и пожилых питомцев.
Парапет на балконе — не игровая площадка. Лучше поставить сетку и забыть о мифе.
Это — верный путь к ожирению. Если корм в миске стоит весь день, а за каждый "мяу" вы кидаете вкусняшку — берегитесь.
Лишний вес у кошки - это не только пузико, которое забавно трясётся. Это:
риск диабета,
нагрузка на сердце и суставы,
снижение продолжительности жизни.
Контролируйте порции, следите за составом корма, подбирайте питание по возрасту и активности. Именно вы отвечаете за здоровье питомца, а не его аппетит.
Нет. Даже на влажной диете кошка должна иметь доступ к чистой воде. И всегда.
Почему это важно:
Вода необходима для нормальной работы почек и профилактики мочекаменной болезни. Особенно у стерилизованных и возрастных животных.
Вылизывание — это часть кошачьей гигиены, но никак не способ лечения. Если кошка навязчиво лижет одно место — это сигнал тревоги.
Возможные причины:
кожный зуд,
воспаление,
боль или даже опухоль.
Промолчите раз — рискуете запустить болезнь. Лучше показать питомца ветеринару, чем надеяться на чудесное "самозалечивание".
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.