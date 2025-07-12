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Шёлк на ощупь и тепло в душе: 7 кошек, которых хочется обнять

Названы 7 короткошёрстных пород кошек, подходящих для домашнего уюта
2:43
Зоосфера

Короткошёрстные кошки — настоящая находка для тех, кто хочет меньше расчёсывать и больше обнимать. Их шубка мягкая и шелковистая, а характеры — дружелюбные и тёплые. Эти породы не только красивые, но и удобные в уходе.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Плюшевые мордочки и гладкие щёчки: 7 короткошёрстных кошек для обнимашек

Делимся списком семи самых обаятельных короткошёрстных кошек, которые словно созданы для того, чтобы свернуться у вас на коленях.

Домашняя короткошёрстная: простая, но любимая

Это не порода в привычном смысле, а общее название для кошек с короткой шерстью и "дворянскими" корнями. Они бывают разными — по цвету, размеру и темпераменту. Зато почти всегда выносливые, умные и удивительно преданные. Такие кошки идеально подходят для жизни в семье, где ценят надёжность и характер.

Британская: плюшевая классика

Эти круглощёкие котики с густой шерстью и солидной внешностью давно стали символом уюта. Британцы спокойны, терпеливы и отлично уживаются с детьми и другими животными. А их плюшевая шубка просто создана для ласки.

Американская: надёжная и добрая

Крепкие, добродушные и дружелюбные — американские короткошёрстные когда-то охотились на грызунов, а теперь завоёвывают сердца в квартирах. Они спокойны, не требуют много внимания и легко вписываются в любую обстановку.

Экзотическая: персидская нежность в короткой шерсти

Экзоты похожи на персов, только ухаживать за ними проще. Их шубка мягкая и бархатная, а характер — ласковый и домашний. Это кошки для тех, кто любит тишину, уют и круглые щёчки, в которые хочется зарыться.

Гавана Браун: элегантность в шоколаде

Редкая порода с гладкой, тёпло-коричневой шерстью и живыми зелёными глазами. Умная, активная и очень общительная. Гавана Браун всегда рядом, следит за вами и деликатно просит внимания. Настоящая кошка-компаньон.

Сингапура: крошка с характером

Миниатюрная, активная и обаятельная. У сингапуры огромные глаза, крупные уши и тёплый взгляд. Она легко находит общий язык с людьми, любит играть и обожает быть в центре внимания.

Корат: серебристая нежность

Кораты словно созданы из утреннего тумана — с серебристо-голубой шерстью и сердечной мордочкой. Они нежны, умны и тонко чувствуют настроение хозяев. Такая кошка будет рядом, когда нужно, но никогда не станет навязчивой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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