Она лаяла в ночь — и спасла целую деревню от гибели

В Индии собака спасла 67 человек от оползня — Химачал-Прадеш, 30 июня

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В небольшой индийской деревне Сияти, штат Химачал-Прадеш, жизнь 67 человек спасла собака. Когда в округе бушевали ливни, и ночью над деревней нависла угроза оползня, именно тревожный лай пса стал сигналом к бегству. За считанные минуты до трагедии люди успели выбраться — и это изменило всё.

Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бигль

Пёс, который разбудил деревню и спас ей жизнь

Той ночью, около часа, сильный дождь не утихал. Пёс, который спал на втором этаже дома жителя по имени Нарендра, вдруг начал выть и лаять, будто что-то почуял. Хозяин проснулся, заметил трещину в стене и потоки воды. Он быстро разбудил родных и соседей, и все побежали прочь. Буквально через несколько минут селевой поток снёс почти всю деревню. Уцелели только четыре-пять домов.

Жизнь после удара

Выжившие сейчас укрываются в храме Найна Деви в соседней деревне Триямбала. Люди до сих пор в шоке: многие плохо спят, у некоторых — скачки давления и признаки депрессии. Но они живы — благодаря внимательности и преданности простого деревенского пса.

Помощь и поддержка

Жители соседних деревень приносят еду, одежду, помогают, чем могут. Власти назначили компенсацию — 10 000 рупий каждому пострадавшему. Это немного, но важно, что о людях не забывают.

Сезон бедствий

С начала сезона дождей, который начался 20 июня, в штате уже погибли не менее 78 человек. Половина из них — жертвы оползней, паводков и селей. Но в Сияти трагедия обошла стороной — благодаря одному псу.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



