Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин

Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты

3:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда китобойная шхуна сталкивалась с кашалотом, исход был непредсказуем. Это был не просто кит — это была натуральная машина возмездия, весом с двух КамАЗов, способная на глубины, скорость и гнев, которых человек не ожидал от морского животного. В отличие от мирных гренландских китов, кашалот не прощал ошибок и атаковал первым.

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хвост рыбы

Монстр с интеллектом и "гранатой" в голове

Гигантская прямоугольная голова — визитная карточка кашалота — служит не только опознавательным знаком, но и эффективной звуковой пушкой. Внутри находится спермацетовый мешок весом до 6 тонн, работающий как акустическая линза. Эхолокация у кашалота — на уровне фантастики, а мозг весит до 8 кг — рекорд среди всех живых существ.

Неудивительно, что в охоте он использует не силу, а точный расчёт: добычу не кусает, а всасывает целиком. Зубы, хоть и внушительные, нужны скорее для удержания, чем для убийства — расположены они в основном на нижней челюсти. А добыча — от тунцов и акул до настоящих гигантов океана.

Мясоед с глубин

Кальмары, каракатицы, головоногие монстры глубин — любимое меню кашалота. За ними он может нырнуть на два километра вниз и провести там до полутора часов. Особенно охотно на такую охоту ходят взрослые самцы. Следы боёв с кальмарами — шрамы от присосок и клювов — покрывают тела старых особей. Да, добыча у него зубастая, но и сам охотник не из пугливых.

И хоть предки кашалота вроде Левиафана Мелвилла были зубастее и агрессивнее, современные гиганты тоже умеют постоять за себя. Не зря они сбиваются в стада по сотне, а то и тысяче особей — представьте себе, какая это морская армия!

Кит, который тонет — но не проигрывает

Одной из причин, почему охотиться на кашалота долгое время никто не решался, было его поведение после ранения. В отличие от других китов, он не замирал и не всплывал — он уходил в глубину, унося с собой гарпун и надежду китобоя на улов. А если его удавалось загнать, он превращался в катастрофу на плаву: разрушал лодки ударами головы и хвоста, топил корабли, разрывал людей — не метафора, а документально подтверждённый факт.

"Моби Дик" и реальность

Миф о Моби Дике возник не на пустом месте. Люди, потерявшие товарищей в битвах с разъярённым китом, рассказывали истории, от которых волосы вставали дыбом. Удар башни головы кашалота нередко проламывал деревянные борта китобойных судов, а мощные всплески хвоста — переворачивали шлюпки.

Машина возмездия эпохи китобойного бума

Когда китобойный промысел достиг апогея в XIX-XX веках, на помощь китобоям пришли гарпунные пушки, металлические корпуса и техника. Началась массовая бойня кашалотов ради спермацета и амбры. Но даже при всех технологиях они не сдавались — каждый год в 1950–1970-х на дно уходили китобойные суда, пробитые рассерженными клыкастыми великанами.

Закон, который кашалот заслужил

Только в 1984 году охоту на этих китов запретили по всему миру. Хотя некоторые страны продолжают ловлю под видом "научных исследований", большая часть популяции сегодня под защитой. Кашалот остался символом дикой силы природы, которую не так-то просто поставить на колени.

Уточнения

Кашало́т (лат. Physeter macrocephalus) — морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых, родственного карликовым кашалотам.

