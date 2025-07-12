Птица устроила в лесу нечто странное — и кабанам это понравилось

Необычную сцену зафиксировала фотоловушка в заповеднике "Земля леопарда": ворона, не стесняясь, устроилась на спине дикого кабана и принялась выщипывать у него шерсть. Эти кадры опубликовали в Telegram-канале нацпарка. Снимками поделился сотрудник заповедника Дмитрий Беляев.
На фото видно, как уверенно ворона сидит на кабане, а из её клюва торчит пучок шерсти. Несмотря на свою дерзость, птица оказалась настоящей помощницей. Она избавляет животных от лишней шерсти и, возможно, от паразитов.
Взаимная выгода
Такие моменты в природе — не редкость. Птицы часто собирают шерсть млекопитающих для утепления своих гнёзд. Иногда они подбирают клочки с земли, но особенно находчивые особи предпочитают "обслуживание" прямо с источника — будь то кабан или другое дикое животное.
Во́роны - род птиц из семейства врановых.
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