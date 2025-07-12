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Птица устроила в лесу нечто странное — и кабанам это понравилось

На фотоловушке в Приморье ворона собрала шерсть с кабанов для гнезда
1:00
Зоосфера

Необычную сцену зафиксировала фотоловушка в заповеднике "Земля леопарда": ворона, не стесняясь, устроилась на спине дикого кабана и принялась выщипывать у него шерсть. Эти кадры опубликовали в Telegram-канале нацпарка. Снимками поделился сотрудник заповедника Дмитрий Беляев.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ворон

Когда ворона — парикмахер: дикие кабаны и их пушистая услуга

На фото видно, как уверенно ворона сидит на кабане, а из её клюва торчит пучок шерсти. Несмотря на свою дерзость, птица оказалась настоящей помощницей. Она избавляет животных от лишней шерсти и, возможно, от паразитов.

Взаимная выгода

Такие моменты в природе — не редкость. Птицы часто собирают шерсть млекопитающих для утепления своих гнёзд. Иногда они подбирают клочки с земли, но особенно находчивые особи предпочитают "обслуживание" прямо с источника — будь то кабан или другое дикое животное.

Уточнения

Во́роны - род птиц из семейства врановых.

Автор Дмитрий Тезнев
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