Миф о массовом самоубийстве леммингов опровергли — причины поведения при миграции

Лемминги исчезают — и вместе с ними рушится целая экосистема

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Норвежский лемминг — маленький, юркий грызун из Скандинавии, который обычно остаётся в тени более заметных животных. Однако его роль в природе куда важнее, чем кажется. Он участвует в сложных процессах экосистем севера и может многое рассказать о состоянии окружающей среды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лемминги на краю утёса

Лемминг — крошка, от которого зависит Арктика

Популяции леммингов меняются резко и непредсказуемо: то всплеск численности, то почти полное исчезновение. Эти волны зависят от того, сколько пищи доступно, и от климата. Восстановиться после спада они могут быстро — благодаря своей высокой плодовитости. Но именно это делает их уязвимыми: резкие перемены в климате или экосистеме могут нанести большой удар.

Миф о "самоубийствах" и правда

С леммингами связано много легенд. Самая известная — якобы они массово бросаются в воду, чтобы утонуть. Это неправда. На самом деле во время миграций лемминги иногда теряют ориентацию и попадают в опасные ситуации, но это никак не связано с желанием погибнуть. Учёные объясняют: миф возник из-за непонимания поведения животных.

Почему их нужно беречь

Когда в мире стремительно сокращается биоразнообразие, защита даже таких небольших видов становится критически важной. Лемминги — важная часть северных пищевых цепей. Они служат едой для сов, песцов, горностаев. Их исчезновение может нарушить баланс в экосистеме, где каждое звено связано с другим.

Что можно сделать

Чтобы сохранить северную природу, нужны и научные исследования, и реальные действия. Климат меняется быстро, и именно такие виды, как лемминги, первыми реагируют на эти изменения. Сохранить их — значит сохранить устойчивость всей арктической среды.

Уточнения

Ле́мминги - группа из нескольких родов подсемейства полёвковых семейства хомяков отряда грызунов.

