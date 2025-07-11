Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить цветную капусту со сметаной в духовке
Эксперты объяснили, как ежедневные действия водителей ведут к поломкам авто
Revolut прекратил работу с криптовалютами в Венгрии с 2 июля 2025 года
Лемминги исчезают — и вместе с ними рушится целая экосистема
Здесь не хуже, чем на Бали: испанская Тарифа всегда рада гостям
Что означает увядание и скручивание листьев у помидоров — объясняют агрономы
После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах
Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим
Садальский перечислил имена артистов, которым принципиально не дают звания народных

Они умнее, чем кажутся: три кошки, которые ведут себя как гении

Названы три породы кошек с самым высоким интеллектом — рейтинг фелинологов
1:51
Зоосфера

Кошки бывают разными — игривыми, спокойными, своенравными. Но есть такие, с которыми можно не просто жить, а по-настоящему общаться. Эти породы отличаются высоким интеллектом, любознательностью и способностью к обучению.

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

Самые умные породы кошек: с кем точно не заскучаешь

Если вы ищете питомца, который удивит своим умом, — эта тройка точно заслуживает внимания.

Сиамская: понимает настроение и любит поговорить

Сиамская кошка — настоящая интеллектуалка среди кошачьих. Она легко улавливает эмоции человека, любит "разговаривать" и всегда найдёт способ привлечь внимание. Эти кошки обожают решать задачи, играют с головоломками и моментально схватывают новое. Благодаря яркому характеру и способности к обучению, сиамка становится настоящим другом.

Бенгальская: неугомонный ум и энергия

Бенгальская кошка — не только красавица с леопардовой внешностью, но и умная, активная натура. Она постоянно ищет, во что бы такое поиграть, как бы занять себя и… хозяина. Бенгалы быстро осваивают трюки и даже умеют приносить игрушки, как собаки. Такая кошка точно подойдёт тем, кто любит активное взаимодействие с питомцем.

Саванна: свобода, ловкость и сообразительность

Саванна — кошка с дикими корнями, но при этом удивительно контактная и сообразительная. Её не остановит закрытая дверь или ящик: она сама их откроет. Эти кошки умеют включать краны и не боятся изучать незнакомое. При всей своей независимости, они ласковы и верны человеку. Завести саванну — значит завести уникального питомца, который точно не будет скучать в углу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Лучшие кустарники для создания зелёной изгороди в саду
Садоводство, цветоводство
Лучшие кустарники для создания зелёной изгороди в саду
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

Узнайте 5 знаков, которые могут свидетельствовать, что ваша кошка на пороге прощания. Поддержите ее в последние часы с любовью и заботой.

Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Последние материалы
Как приготовить цветную капусту со сметаной в духовке
Эксперты объяснили, как ежедневные действия водителей ведут к поломкам авто
Revolut прекратил работу с криптовалютами в Венгрии с 2 июля 2025 года
Лемминги исчезают — и вместе с ними рушится целая экосистема
Здесь не хуже, чем на Бали: испанская Тарифа всегда рада гостям
Что означает увядание и скручивание листьев у помидоров — объясняют агрономы
После уколов красоты ваша кожа в опасности — если вы забудете об этих правилах
Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим
Садальский перечислил имена артистов, которым принципиально не дают звания народных
В Лебяжьем переулке близ Каменного моста лошади шли до половины в воде… — писала газета Русское слово 12 июля 1906 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.