Они умнее, чем кажутся: три кошки, которые ведут себя как гении

Названы три породы кошек с самым высоким интеллектом — рейтинг фелинологов

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки бывают разными — игривыми, спокойными, своенравными. Но есть такие, с которыми можно не просто жить, а по-настоящему общаться. Эти породы отличаются высоким интеллектом, любознательностью и способностью к обучению.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бенгальская кошка

Самые умные породы кошек: с кем точно не заскучаешь

Если вы ищете питомца, который удивит своим умом, — эта тройка точно заслуживает внимания.

Сиамская: понимает настроение и любит поговорить

Сиамская кошка — настоящая интеллектуалка среди кошачьих. Она легко улавливает эмоции человека, любит "разговаривать" и всегда найдёт способ привлечь внимание. Эти кошки обожают решать задачи, играют с головоломками и моментально схватывают новое. Благодаря яркому характеру и способности к обучению, сиамка становится настоящим другом.

Бенгальская: неугомонный ум и энергия

Бенгальская кошка — не только красавица с леопардовой внешностью, но и умная, активная натура. Она постоянно ищет, во что бы такое поиграть, как бы занять себя и… хозяина. Бенгалы быстро осваивают трюки и даже умеют приносить игрушки, как собаки. Такая кошка точно подойдёт тем, кто любит активное взаимодействие с питомцем.

Саванна: свобода, ловкость и сообразительность

Саванна — кошка с дикими корнями, но при этом удивительно контактная и сообразительная. Её не остановит закрытая дверь или ящик: она сама их откроет. Эти кошки умеют включать краны и не боятся изучать незнакомое. При всей своей независимости, они ласковы и верны человеку. Завести саванну — значит завести уникального питомца, который точно не будет скучать в углу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



