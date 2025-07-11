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Погладили собаку — раскрыли тайну своей души: психологи рассказали, кто вы на самом деле

Психологи объяснили, что тяга к собакам связана с эмпатией, стрессоустойчивостью и альтруизмом
3:00
Зоосфера

Если вы один из тех, кто не может пройти мимо собаки, не остановившись хотя бы на минуту, чтобы её погладить — поздравляем, вы не просто любите животных. По мнению специалистов и исследователей из университетов Флориды, Кэрролла и Маркетта, такая привычка может многое рассказать о вас — причём исключительно хорошее.

Объятие собаки
Фото: Wikipedia by Sberlazza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Объятие собаки

Исследования показали, что контакт с собаками снижает уровень кортизола — гормона стресса — и помогает нормализовать давление и сердцебиение. Но, помимо физиологических плюсов, в этом поведении кроются важные черты личности.

1. Высокая эмпатия

"Часто человек, который не может пройти мимо собаки без ласки — это человек с глубоко развитым сочувствием", — говорит психолог Летисия Мартин Энджуто.

Такие люди тонко чувствуют эмоции других, даже если это не люди, а животные. Они умеют устанавливать тёплый контакт и считывать даже малейшие сигналы дискомфорта или радости.

2. Открытость к жизни

Любовь к моментам вроде "погладить собачку на улице" говорит о том, что человек живёт в настоящем и открыт к новым впечатлениям.

"Такие люди обычно любопытны и гибки, они легче воспринимают мир и активнее взаимодействуют с ним", — говорит психолог.

3. Сердечность и общительность

Если вы тянетесь к животным — скорее всего, вы и в общении с людьми тёплый и искренний человек. Это помогает строить дружеские связи и находить поддержку, даже в сложных ситуациях.

4. Сила и устойчивость

По словам психолога, те, кто чувствует связь с собаками, часто демонстрируют впечатляющую устойчивость к стрессу.

Ласки и контакт с животными помогают легче справляться с трудностями и восстанавливаться после них.

5. Альтруизм и забота

"Погладить собаку — это жест щедрости и доброты", — подчёркивает Мартин Энджуто.

Такие люди склонны помогать другим, проявлять заботу и внимание — не только к животным, но и к окружающим.

6. Эмоциональный интеллект

Умение понимать свои чувства и чувства других — одна из ключевых черт тех, кто устанавливает глубокую связь с собаками. Эти люди способны строить здоровые и гармоничные отношения.

7. Умение слышать себя

Всё чаще психологи подчёркивают: те, кто интуитивно тянется к животным, умеют прислушиваться к себе.

"Это люди, которые активно ищут способы заботиться о себе и управлять своим настроением простыми и естественными методами", — заключает психолог.


Всё это в совокупности говорит о том, что привычка ласкать собак — вовсе не случайность. Это признак тонкой души, силы, внимательности к другим и к себе. И это точно не просто мимолётный жест.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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