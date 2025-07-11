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Не лает в темноте — просто заметил, что вы забыли выключить эмоции: собака видит то, чего не видим мы — и как это работает

Учёные рассказали, как собаки видят мир: цвета, движение и ночное зрение
2:24
Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили на себе долгий взгляд пса, который будто бы вглядывается в пустоту? Или замечали, как он вдруг начинает лаять на тень в углу комнаты? Это не фантазии — просто собаки воспринимают мир иначе, чем мы.

Йоркширский терьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йоркширский терьер

Цвета по-собачьи

Хотя принято думать, что собаки видят мир в чёрно-белом, это не так. Они различают цвета, но не все. Их зрение ограничено оттенками синего и жёлтого, а вот красный и зелёный превращаются в серо-коричневую гамму.

Мир для них выглядит чуть бледнее, но за счёт этого зрение лучше "заточено" под задачи, с которыми сталкивались их дикие предки — особенно распознавание движения.

Движение — вот что важно

Собака может заметить малейшее шевеление, даже если оно происходит на краю поля зрения. Там, где человек ещё ничего не заподозрит, пёс уже готов к действию. Это объясняет, почему игрушка, пролетевшая в стороне, не ускользает от его внимания.

К тому же поле зрения у собаки шире: около 250 градусов против наших 180. Они способны видеть предметы даже боковым зрением, не поворачивая голову.

Почему у собак светятся глаза

Когда в темноте в вас смотрят два блестящих пятнышка — это работает tapetum lucidum. Это особый слой за сетчаткой, отражающий свет обратно, усиливая его. Благодаря этому собаки уверенно ориентируются в сумерках, где человек без фонарика растеряется.

Именно этот слой делает глаза животных "светящимися" на фото или в темноте.

Близко, но чётко

Собаки лучше фокусируются на предметах вблизи. Это делает их отличными ловцами мячей и "слежателями" за лакомствами. Нос к полу, глаза в движении — и ничего не упустят.

А как они смотрят на нас

Когда пёс пристально смотрит вам в глаза, это не просто ожидание еды. Ученые считают, что собаки действительно умеют читать эмоции человека: по мимике, позе, движению тела. Они распознают грусть, радость, тревогу — и зачастую реагируют именно на ваше состояние, а не только на голос. Иногда взгляд — это запрос: "Ты в порядке?", а иногда — честный вопрос: "Можно кусочек?"

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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