Вы купили кошке дорогую игрушку, а она играет с пробкой: триггеры, которые включают в кошке хищника

Почему кошки выбирают простые игрушки: поведение, инстинкты и запахи

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы тратите деньги на умные гаджеты и интерактивные мышки, а ваша кошка всё равно играет с пробкой от бутылки? Не спешите обижаться — она вовсе не капризничает. Её выбор продиктован тысячелетиями инстинктов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Главное — поведение добычи

Для кошки игра — это не развлечение, а охота. Инстинкты требуют от неё реагировать на движущуюся, неожиданную цель. Пробка, которая случайно отскочила в сторону, ведёт себя именно так: непредсказуемо и хаотично, как настоящий грызун.

А вот модная мышка с батарейками катается по кругу — и со временем теряет интерес. Однообразное движение не вызывает у кошки охотничий азарт, а значит, игрушка быстро оказывается забыта в углу.

Шорох, а не шум

Ещё один важный триггер — звук. Шуршание пробки по полу похоже на звуки, которые издают насекомые или мыши в траве. Это включает кошкин "режим охоты".

В отличие от этого, электроника часто издаёт громкий или монотонный шум, который воспринимается животным как раздражитель. Для чувствительного слуха кошки — это не стимул, а причина держаться подальше.

Размер имеет значение

Пробка — идеального размера. Она достаточно большая, чтобы кошка могла поддевать её лапами, но при этом легко помещается в пасти и не скатывается слишком далеко под мебель. Это делает её одновременно удобной целью и захватывающим трофеем.

Ароматы играют свою роль

Мало кто задумывается, что игрушки тоже пахнут. Синтетический пластик из зоомагазина — это, по сути, пустой запах. А пробка? Она может пахнуть напитком, пробкой, деревом или даже вашими руками.

"Игрушка" с человеческим запахом становится для кошки каналом связи с хозяином. Пока вы заняты своими делами, она продолжает взаимодействовать с вами через знакомые ароматы.

Инстинкт не обманешь

Выбирая между "дорогим" и "настоящим", кошка почти всегда выберет последнее. Потому что в пробке, мятом бумажном комке или шуршащем пакетике для неё больше жизни, чем в самой технологичной игрушке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

