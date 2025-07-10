Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиологи разоблачают: 14 мифов о профилактике инфаркта, которые могут вам навредить
Эксперимент в Египте: золото уменьшает ожирение без потери мышц
Как получить хрустящие куриные бёдрышки: 5 правил кухонных гуру
Как правильно расставить розетки на кухне: советы дизайнеров
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге

Если хомяк грызёт клетку — не игнорируйте: вот что он на самом деле пытается вам сказать

Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация
2:16
Зоосфера

За милыми щёчками хомяка скрывается настоящий мастер побега. Он копает, грызёт и замирает на краю стола не просто так — перед вами маленький исследователь с мощным инстинктом. Даже в клетке у него живёт зов природы, и он не прочь проверить, что там — за горизонтом.

Хомяк
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хомяк

Дом, где не хочется сбегать

Прежде всего — клетка. Пространство — это не бонус, а необходимость. Минимум для карликовых пород — 50x30 см, для сирийских — 70x40. Пластиковые трубки и этажи не заменяют площади: хомяк должен бегать, рыть и прятаться.

Делайте подстилку не тоньше 10-15 см — в ней удобно строить гнездо. Добавьте сено, поставьте миски из керамики, поилку и, конечно, колесо без решётки — чтобы лапки не попадали в щели. И не забывайте об "охоте". Спрячьте корм в рулончики от бумаги или картонные коробочки — пусть зверёк почувствует азарт добычи.

Уважайте его ночную жизнь

Хомяки бодрствуют, когда мы уже спим. Не пытайтесь менять их ритм: днём они спят, и будить их — значит вызывать стресс. Ночные звуки из клетки — нормальны. Просто переместите клетку подальше от кровати.

Если выпускаете питомца на прогулку — используйте шар или специальный загон. В комнате не должно быть щелей, проводов, других животных и открытых окон. Сбежал? Оставьте на полу клетку с открытой дверцей и любимым лакомством. Есть шанс, что ночью он сам вернётся домой.

Доверие не приходит сразу

Ручной хомяк — не значит послушный. Приучайте его мягко: сначала угощения с руки, потом поглаживания во время еды. Не хватайте сверху — это пугает. Ладонь сбоку — и ждите, пока сам подойдёт. Если кусается — он может быть напуган или нездоров. Лучше показать ветеринару.

Хомяк — не игрушка. Он не будет сидеть на месте, если вокруг столько всего интересного. Но если дать ему безопасность, комфорт и свободу в рамках границ, побеги станут ему просто не нужны.

Уточнения

Хомяки́ — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
Недвижимость
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Кардиологи разоблачают: 14 мифов о профилактике инфаркта, которые могут вам навредить
Эксперимент в Египте: золото уменьшает ожирение без потери мышц
Как получить хрустящие куриные бёдрышки: 5 правил кухонных гуру
Как правильно расставить розетки на кухне: советы дизайнеров
Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
США вводят 50% тарифы на бразильский кофе, говядину и нефть — последствия для рынков
Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
Причины жирной кожи при нормальном рационе: мнение специалистов
BLM объявило продажу нефтегазовых земель площадь 45 тысяч акров в Вайоминге
Без аттестации — ни шагу! Как 409 специалистов меняют лицо туризма в Нижнем Новгороде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.