Если хомяк грызёт клетку — не игнорируйте: вот что он на самом деле пытается вам сказать

Оптимальные условия для содержания хомяков: размер клетки, режим, социализация

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За милыми щёчками хомяка скрывается настоящий мастер побега. Он копает, грызёт и замирает на краю стола не просто так — перед вами маленький исследователь с мощным инстинктом. Даже в клетке у него живёт зов природы, и он не прочь проверить, что там — за горизонтом.

Фото: commons.wikimedia.org by Sy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хомяк

Дом, где не хочется сбегать

Прежде всего — клетка. Пространство — это не бонус, а необходимость. Минимум для карликовых пород — 50x30 см, для сирийских — 70x40. Пластиковые трубки и этажи не заменяют площади: хомяк должен бегать, рыть и прятаться.

Делайте подстилку не тоньше 10-15 см — в ней удобно строить гнездо. Добавьте сено, поставьте миски из керамики, поилку и, конечно, колесо без решётки — чтобы лапки не попадали в щели. И не забывайте об "охоте". Спрячьте корм в рулончики от бумаги или картонные коробочки — пусть зверёк почувствует азарт добычи.

Уважайте его ночную жизнь

Хомяки бодрствуют, когда мы уже спим. Не пытайтесь менять их ритм: днём они спят, и будить их — значит вызывать стресс. Ночные звуки из клетки — нормальны. Просто переместите клетку подальше от кровати.

Если выпускаете питомца на прогулку — используйте шар или специальный загон. В комнате не должно быть щелей, проводов, других животных и открытых окон. Сбежал? Оставьте на полу клетку с открытой дверцей и любимым лакомством. Есть шанс, что ночью он сам вернётся домой.

Доверие не приходит сразу

Ручной хомяк — не значит послушный. Приучайте его мягко: сначала угощения с руки, потом поглаживания во время еды. Не хватайте сверху — это пугает. Ладонь сбоку — и ждите, пока сам подойдёт. Если кусается — он может быть напуган или нездоров. Лучше показать ветеринару.

Хомяк — не игрушка. Он не будет сидеть на месте, если вокруг столько всего интересного. Но если дать ему безопасность, комфорт и свободу в рамках границ, побеги станут ему просто не нужны.

Уточнения

Хомяки́ — подсемейство грызунов семейства хомяковых.

