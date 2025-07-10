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Жалобы, проверка и переселение: как львенок оказался в зоопарке

Львенок Харрис изъят у блогера в Сургуте и помещён на карантин в зоопарк
1:34
Зоосфера

История львенка Харриса, ранее жившего у блогера в Сургуте, получила продолжение. Сейчас 9-месячное животное находится в Центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе, где проходит двухнедельный карантин, вещает новостной портал muksun.fm.

"Муфаса: Король лев"
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Муфаса: Король лев"

Живёт в тепле и под присмотром

Харрису уже провели осмотр, и, по словам сотрудников центра, он чувствует себя нормально, с аппетитом ужинает говядиной и особенно любит курицу. "Ему будет назначен отдельный рацион, включая витамины", — рассказали в зоопарке. За состоянием здоровья следит ветеринар, а сотрудники центра готовят просторный вольер, куда Харрис переедет после окончания карантина.

Почему львенка изъяли

Ранее жители Сургута пожаловались на плохие условия, в которых находилось животное. После проверки, согласованной прокуратурой, Росприроднадзор принял решение изъять льва. Помощь при этом оказывали правоохранительные органы. "Парус" оказался единственным лицензированным зоопарком рядом с городом, поэтому именно туда Харрис был временно передан.

Что дальше

Сейчас всё зависит от Росприроднадзора — именно он решит, где Харрис будет жить в будущем. До тех пор сотрудники центра делают всё возможное, чтобы животному было комфортно. "Препятствовать встречам хозяина со львом руководство "Паруса" не намерено, о чём накануне были достигнуты договорённости", — добавили в Центре.

Уточнения

Лев — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Дмитрий Тезнев
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