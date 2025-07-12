Лёд разошёлся, и из-под него показалось нечто, живущее 200 лет

Гренландский кит пробивает лёд толщиной 60 см в заливе Диско для дыхания

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Орхусского университета в Дании опубликовали впечатляющие кадры: в заливе Диско гренландский кит пробивает толстый слой льда, чтобы вдохнуть и снова скрыться в ледяных глубинах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) трещина во льду Гренландии

"Такое поведение часто наблюдается в холодные зимние и весенние месяцы в заливе Диско, когда во льду остаётся мало открытых участков воды", — рассказал морской биолог из Орхусского университета Фредрик Кристиансен.

Видео было снято с дрона во время научных наблюдений в Арктике. Кристиансен отметил, что это редкий шанс увидеть китов так близко, ведь обычно они совершают такие манёвры в труднодоступных местах.

Как киты справляются с льдом

Гренландские киты (Balaena mysticetus) могут вырастать до 20 метров и весить около 75-100 тонн. Эти массивные создания способны пробивать лёд толщиной до 60 сантиметров, чтобы сделать вдох.

"Когда им нужно подышать, гренландские киты поднимаются на поверхность и могут пробить лёд толщиной до 60 см", — добавил морской биолог Фредрик Кристиансен.

Гренландские киты круглый год обитают в арктических водах. Они идеально приспособлены к жизни в суровом климате: их тело покрыто толстым слоем жира, защищающим от ледяной воды, а высокая арка черепа помогает разбивать лёд при подъёме.

Долгожители с джазовым голосом

Эти киты считаются настоящими рекордсменами животного мира. По оценкам ученых, они могут жить до 200 лет. Их уникальные вокализации напоминают джазовые импровизации, и именно поэтому гренландских китов часто называют "певцами Арктики".

Кроме того, они почти не боятся людей. В прошлом охотники легко добывали их гарпунами из-за медлительности, что привело к сильному сокращению численности вида.

Фредрик Кристиансен проводит исследовательский проект, целью которого является изучение связи между изменением климата и питанием этих гигантов. С помощью дронов команда измеряет размеры китов и толщину их жирового слоя, чтобы определить, достаточно ли им пищи при сокращении ледового покрова и уменьшении запасов планктона в Арктике.

"Мы хотим понять, как потепление и таяние льдов влияет на состояние здоровья китов", — пояснил морской биолог Фредрик Кристиансен.

В будущем такие данные помогут прогнозировать судьбу гренландских китов и других арктических видов, которым угрожает изменение климата и сокращение их привычной ледяной среды обитания.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

