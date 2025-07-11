Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина

Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кабаны — животные, окутанные мифами и легендами. Вепри пугали древних греков, вдохновляли охотников средневековой Европы и до сих пор внушают уважение своими размерами. Однако некоторые из них перешли грань обыденного — превратившись в настоящих гигантов. Расскажем о самых крупных кабанах мира, как домашних, так и диких.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский кабан

Домашние великаны: от Большого Билла до Чунь-Чуня

Некоторые рекорды установлены не в дикой природе, а благодаря труду и упорству фермеров:

Большой Билл (США): свинья весом более 1000 кг и длиной около 3 метров. Умер по дороге на выставку, остался в памяти в виде чучела.

свинья весом более 1000 кг и длиной около 3 метров. Умер по дороге на выставку, остался в памяти в виде чучела. Олд Слот (Великобритания): крупнейший в истории хряк, выращенный английским фермером, достиг веса 6 тонн. Абсолютный рекордсмен среди свиней.

крупнейший в истории хряк, выращенный английским фермером, достиг веса 6 тонн. Абсолютный рекордсмен среди свиней. Чунь-Чунь (Китай): 900 кг при длине 2,5 метра. Его чучело хранится в музее, а сам хряк стал знаменитостью благодаря природному аппетиту и крепкому здоровью.

Дикие титаны: кабаны, вошедшие в легенды

В дикой природе вырасти до таких масштабов сложно, но всё же:

Средний вес дикого кабана: 220-250 кг, длина — 1,2-1,5 м. Однако некоторые особи выбивались из этого диапазона.

220-250 кг, длина — 1,2-1,5 м. Однако некоторые особи выбивались из этого диапазона. Хогзилла (США, Джорджия, 2007 год): весил свыше 350 кг, отличался устрашающими клыками. Позднее выяснилось, что это гибрид домашнего хряка и дикого кабана.

весил свыше 350 кг, отличался устрашающими клыками. Позднее выяснилось, что это гибрид домашнего хряка и дикого кабана. Гигант из Алабамы (США, 2011 год): застрелен 11-летним охотником. Вес: 480 кг, длина тела — 3,5 метра. До сих пор считается крупнейшим задокументированным диким кабаном.

застрелен 11-летним охотником. Вес: 480 кг, длина тела — 3,5 метра. До сих пор считается крупнейшим задокументированным диким кабаном. Аттила (Турция): вес свыше 350 кг, добыт португальскими охотниками в турецких лесах. Один из самых крупных в Европе.

Кинг-Конг с Урала: российский рекордсмен

В 2015 году в Челябинской области был добыт настоящий гигант:

Вес — 535 кг,

Рост в холке — 1,7 м,

Местом охоты стал лес рядом с посёлком Шокурово.

По словам очевидцев, кабана не удалось уместить в машину — его волокли в посёлок тросами.

Голова животного была препарирована для выставки охотничьих трофеев.

Из-за отсутствия видеозаписи официальный рекорд ему не присвоен, однако СМИ окрестили вепря "русским Кинг-Конгом".

Скульптуры и мифы: кабан как символ

Кабан вдохновляет не только охотников, но и скульпторов. Самая крупная скульптура дикого вепря установлена во Франции:

Высота статуи — 9,5 метра.

Автор — Эрик Слезирак.

Монумент стал олицетворением силы, дикости и независимости природы.

Будь то домашний хряк-рекордсмен или дикий гигант из лесов Алабамы — кабаны впечатляют своими размерами, выносливостью и характером. Люди веками восхищались этими животными, охотились на них, лепили их в бронзе и рассказывали о них легенды. Каждое новое открытие лишь подтверждает: мир животных до сих пор хранит немало удивительных рекордов.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

