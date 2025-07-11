Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина

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Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
3:37
Зоосфера

Кабаны — животные, окутанные мифами и легендами. Вепри пугали древних греков, вдохновляли охотников средневековой Европы и до сих пор внушают уважение своими размерами. Однако некоторые из них перешли грань обыденного — превратившись в настоящих гигантов. Расскажем о самых крупных кабанах мира, как домашних, так и диких.

Гигантский кабан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский кабан

Домашние великаны: от Большого Билла до Чунь-Чуня

Некоторые рекорды установлены не в дикой природе, а благодаря труду и упорству фермеров:

  • Большой Билл (США): свинья весом более 1000 кг и длиной около 3 метров. Умер по дороге на выставку, остался в памяти в виде чучела.
  • Олд Слот (Великобритания): крупнейший в истории хряк, выращенный английским фермером, достиг веса 6 тонн. Абсолютный рекордсмен среди свиней.
  • Чунь-Чунь (Китай): 900 кг при длине 2,5 метра. Его чучело хранится в музее, а сам хряк стал знаменитостью благодаря природному аппетиту и крепкому здоровью.

Дикие титаны: кабаны, вошедшие в легенды

В дикой природе вырасти до таких масштабов сложно, но всё же:

  • Средний вес дикого кабана: 220-250 кг, длина — 1,2-1,5 м. Однако некоторые особи выбивались из этого диапазона.
  • Хогзилла (США, Джорджия, 2007 год): весил свыше 350 кг, отличался устрашающими клыками. Позднее выяснилось, что это гибрид домашнего хряка и дикого кабана.
  • Гигант из Алабамы (США, 2011 год): застрелен 11-летним охотником. Вес: 480 кг, длина тела — 3,5 метра. До сих пор считается крупнейшим задокументированным диким кабаном.
  • Аттила (Турция): вес свыше 350 кг, добыт португальскими охотниками в турецких лесах. Один из самых крупных в Европе.

Кинг-Конг с Урала: российский рекордсмен

В 2015 году в Челябинской области был добыт настоящий гигант:

  • Вес — 535 кг,
  • Рост в холке — 1,7 м,
  • Местом охоты стал лес рядом с посёлком Шокурово.
  • По словам очевидцев, кабана не удалось уместить в машину — его волокли в посёлок тросами.
  • Голова животного была препарирована для выставки охотничьих трофеев.

Из-за отсутствия видеозаписи официальный рекорд ему не присвоен, однако СМИ окрестили вепря "русским Кинг-Конгом".

Скульптуры и мифы: кабан как символ

Кабан вдохновляет не только охотников, но и скульпторов. Самая крупная скульптура дикого вепря установлена во Франции:

  • Высота статуи — 9,5 метра.
  • Автор — Эрик Слезирак.
  • Монумент стал олицетворением силы, дикости и независимости природы.

Будь то домашний хряк-рекордсмен или дикий гигант из лесов Алабамы — кабаны впечатляют своими размерами, выносливостью и характером. Люди веками восхищались этими животными, охотились на них, лепили их в бронзе и рассказывали о них легенды. Каждое новое открытие лишь подтверждает: мир животных до сих пор хранит немало удивительных рекордов.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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