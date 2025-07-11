Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок

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2:58
Зоосфера

Жизнь с кошкой — это годы тепла, преданности и ласки. Но приходит момент, когда возраст и болезни дают о себе знать. К сожалению, питомцы живут меньше нас, и однажды приходится встретиться с неизбежным — прощанием. Как понять, что любимая кошка находится на пороге жизни и смерти? Вот 5 важных сигналов, которые помогут вам быть рядом и поддержать друга в последние дни.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Потеря интереса к еде и воде

  • Миска остаётся полной, а кошка равнодушна к любимым лакомствам.
  • Прекращаются регулярные походы в туалет, снижается активность.
  • Питомец теряет в весе, шерсть становится тусклой, появляются признаки истощения.

Такие изменения — повод немедленно показать животное ветеринару.

Затруднённое дыхание

  • Частое, напряжённое дыхание (более 50 вдохов в минуту).
  • Или, наоборот, слишком медленное и слабое (менее 20 вдохов в минуту).
  • При дыхании могут наблюдаться хрипы или подрагивание тела.

Если дыхание стало прерывистым или шумным, это тревожный признак.

Замедленный пульс

  • У здоровой кошки частота сердцебиения составляет 100-130 ударов в минуту.
  • У пожилого или умирающего животного она может опускаться до 60 и ниже.
  • Пульс можно проверить на бедре или около локтя, приложив два пальца.

Снижение сердечного ритма часто сопровождает старение и внутреннее угасание организма.

Появление неприятного запаха

  • Запах изо рта, от тела или от шерсти может стать сильным и стойким.
  • Он связан с накоплением токсинов в крови и органах.
  • Особенно ощутим он у животных с почечной или печёночной недостаточностью.

Если вы заметили, что питомец пахнет иначе — не игнорируйте это.

Пониженная температура тела

  • У здоровой кошки температура в пределах 37,8-39,2 °C.
  • Перед смертью она может опускаться ниже 37,5 °C.
  • Подушечки лап становятся холодными, уши — прохладными на ощупь.

Измерить температуру можно ушным или ректальным термометром.

Прощание с любовью и достоинством

Если вы замечаете один или несколько таких признаков — не паникуйте, а постарайтесь обеспечить питомцу максимум уюта и покоя. Не тревожьте по пустякам, не заставляйте двигаться без надобности, и просто будьте рядом. В это время животному особенно важна тишина, тепло и ваша забота. Иногда лучшее, что можно сделать — это просто держать рядом мягкий плед, миску с водой и протянутую руку. Потому что любовь — это быть рядом, когда больше ничего нельзя изменить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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