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Динозавры могли бы царить до сих пор: почему наше существование — всего лишь случайность

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4:39
Зоосфера

66 миллионов лет назад астероид диаметром около 10 километров обрушился на Землю, уничтожив большую часть живых существ, включая всех неавианских динозавров. Это событие открыло дорогу млекопитающим, которые смогли занять освободившиеся экологические ниши и в итоге привести к появлению человека.

Конец эпохи динозавров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец эпохи динозавров

"Мы эволюционировали в мире млекопитающих, который невозможно представить, если бы вокруг нас были динозавры. Мы не неизбежны", — заявил палеонтолог Чикагского университета Пол Серено.

Но что было бы, если бы этот роковой удар не произошёл?

Динозавры: вершина эволюции

Многие предполагают, что динозавры могли бы исчезнуть и без вмешательства астероида, но ископаемые свидетельства опровергают эти теории. По словам профессора Эдинбургского университета Стива Брусатте, за миллионы лет существования динозавры пережили глобальные кризисы и к моменту падения астероида оставались доминирующей силой на планете.

"Они всё ещё были разнообразны, многочисленны и находились на пике своего развития", — отметил профессор Стив Брусатте.

За 165 миллионов лет господства динозавры успешно адаптировались к множеству вызовов, включая изменения климата, падения уровня моря, вулканическую активность и перестройку экосистем. Эти животные занимали все возможные экологические ниши, от полярных областей до тропиков, демонстрируя выдающуюся приспособляемость.

Могли ли они пережить ледниковый период

Распространённое мнение гласит, что ледниковые периоды положили бы конец эре динозавров. Однако многие из них уже имели перьевой покров, который выполнял теплоизоляционную функцию, как у современных птиц.

Недавние исследования также указывают на то, что тираннозавр рекс и некоторые другие виды могли быть теплокровными. Такая физиология давала бы им преимущество перед холоднокровными животными в условиях похолодания, подобно тому, как шерсть позволила мамонтам выжить в суровом ледниковом климате.

Эволюция интеллекта у динозавров

В 1982 году палеонтолог Дейл Рассел предположил, что троодонтиды — небольшие хищные динозавры с относительно крупным мозгом — могли эволюционировать в интеллектуальные формы жизни, сопоставимые с человеком. Однако исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Comparative Neurology, опровергло эту гипотезу.

Тем не менее, современные птицы, являющиеся прямыми потомками динозавров, демонстрируют развитые когнитивные способности. Их мозг содержит настолько плотную сеть нейронов, что в некоторых случаях превосходит аналогичные показатели у млекопитающих. Учитывая это, нельзя полностью исключить, что динозавры могли бы эволюционировать в интеллектуально развитые формы.

Мир без человека

Самый интригующий вопрос: появился бы человек, если бы астероид не стер с лица Земли динозавров? Учёные сходятся во мнении, что нет. Без исчезновения крупных хищных и травоядных динозавров млекопитающие вряд ли смогли бы занять лидирующие позиции в экосистемах.

Исследование 2021 года в журнале Current Biology подтвердило: именно исчезновение динозавров позволило приматам и, в конечном итоге, людям занять свою нишу. В мире, где правили бы динозавры, наши далекие предки, скорее всего, так и остались бы небольшими зверьками, ведущими ночной образ жизни.

Живое наследие динозавров

Несмотря на массовое вымирание, одна ветвь динозавров продолжает жить и сегодня. Современные птицы, насчитывающие свыше 10 тысяч видов, являются их прямыми потомками. Это поразительное разнообразие и умение адаптироваться демонстрируют, насколько успешными были динозавры как группа.

"Современные птицы — это живые динозавры, и они дают нам представление о том, какими могли быть их предки, если бы катастрофа не произошла", — добавил профессор Стив Брусатте.

Именно птицы сохранили в себе эволюционный потенциал динозавров, который, возможно, привёл бы их к ещё более удивительным формам, если бы космический роковой удар обошёл Землю стороной.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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