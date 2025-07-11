Вы уверены, что боитесь акул по правильной причине? Эти малоизвестные факты вас шокируют

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Зоосфера

Акулы — не просто зубастые хищники из ужастиков. Это древнейшие и крайне необычные существа, которые продолжают удивлять даже самых искушённых учёных. Их больше 500 видов, и каждый из них таит в себе что-то неожиданное.

акула в Красном море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акула в Красном море

Готовы узнать странности этих морских жителей?

У акул нет костей. Совсем

  • Их скелет сделан из хрящей — как у наших носов и ушей.
  • Это делает их невероятно лёгкими и гибкими.
  • Несмотря на отсутствие костей, они могут окаменевать — благодаря накоплению солей кальция.

Они прекрасно видят в темноте

  • У акул отличное зрение, особенно в мутной воде и при слабом освещении.
  • Глаза содержат отражающий слой, как у кошек — это усиливает ночное зрение.
  • Некоторые виды даже видят цвета.

Они чувствуют электричество

  • Маленькие чёрные точки на морде — это особые датчики.
  • Они улавливают электромагнитные поля и температуру воды.
  • Благодаря этому акула может найти добычу даже зарытую в песок.

Кожа — как наждачная бумага

  • Она покрыта крошечными "зубчиками" — плакоидной чешуёй.
  • Эти чешуйки направлены к хвосту, уменьшая сопротивление воды.
  • Попробуйте провести рукой по шкуре акулы против чешуек — и поймёте.

Переверни акулу — и она уснёт

  • Такое состояние называется тоническая неподвижность.
  • Учёные используют его при исследовании акул.
  • Главное — перевернуть вверх брюхом.

Они старше динозавров

  • Акулы существуют уже более 455 миллионов лет.
  • Это делает их старейшими позвоночными на планете.

Определить возраст можно по кольцам

  • Позвонки акулы — как деревья: у них есть кольца роста.
  • Учёные считают эти кольца, чтобы определить возраст.
  • Правда, этот метод оказался не совсем точным — у некоторых видов он сбивается.

Синие акулы действительно синие

  • Верхняя часть тела — ярко-голубая, нижняя — белая.
  • Такой окрас встречается у мако и лисьих акул, но только у синих он максимально насыщенный.

Китовые акулы — гиганты с паспортами

  • У каждой китовой акулы уникальный рисунок пятен, как отпечаток пальца.
  • Они могут весить до 40 тонн.
  • Это крупнейшие рыбы в мире (да, киты — не рыбы!).

У всех акул — разные зубы

  • У мако — острые и длинные.
  • У белой акулы — треугольные и рваные.
  • За жизнь акула может потерять и отрастить до 35 000 зубов!

Размножаются они как угодно

  • Одни откладывают яйца.
  • Другие рожают живых детёнышей.
  • Некоторые… делают это без самца — с помощью партеногенеза.

Акулы — это больше, чем просто рыбы с зубами. Это целая вселенная биологических чудес, древней эволюции и удивительных способностей. От гипноза до "отпечатков пальцев" — каждый вид хранит свои тайны.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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