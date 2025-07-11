Вы уверены, что боитесь акул по правильной причине? Эти малоизвестные факты вас шокируют

Акулы — не просто зубастые хищники из ужастиков. Это древнейшие и крайне необычные существа, которые продолжают удивлять даже самых искушённых учёных. Их больше 500 видов, и каждый из них таит в себе что-то неожиданное.
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акула в Красном море
Готовы узнать странности этих морских жителей?
У акул нет костей. Совсем
Их скелет сделан из хрящей — как у наших носов и ушей.
Это делает их невероятно лёгкими и гибкими.
Несмотря на отсутствие костей, они могут окаменевать — благодаря накоплению солей кальция.
Они прекрасно видят в темноте
У акул отличное зрение, особенно в мутной воде и при слабом освещении.
Глаза содержат отражающий слой, как у кошек — это усиливает ночное зрение.
Некоторые виды даже видят цвета.
Они чувствуют электричество
Маленькие чёрные точки на морде — это особые датчики.
Они улавливают электромагнитные поля и температуру воды.
Благодаря этому акула может найти добычу даже зарытую в песок.
Кожа — как наждачная бумага
Она покрыта крошечными "зубчиками" — плакоидной чешуёй.
Эти чешуйки направлены к хвосту, уменьшая сопротивление воды.
Попробуйте провести рукой по шкуре акулы против чешуек — и поймёте.
Переверни акулу — и она уснёт
Такое состояние называется тоническая неподвижность.
Учёные используют его при исследовании акул.
Главное — перевернуть вверх брюхом.
Они старше динозавров
Акулы существуют уже более 455 миллионов лет.
Это делает их старейшими позвоночными на планете.
Определить возраст можно по кольцам
Позвонки акулы — как деревья: у них есть кольца роста.
Учёные считают эти кольца, чтобы определить возраст.
Правда, этот метод оказался не совсем точным — у некоторых видов он сбивается.
Синие акулы действительно синие
Верхняя часть тела — ярко-голубая, нижняя — белая.
Такой окрас встречается у мако и лисьих акул, но только у синих он максимально насыщенный.
Китовые акулы — гиганты с паспортами
У каждой китовой акулы уникальный рисунок пятен, как отпечаток пальца.
Они могут весить до 40 тонн.
Это крупнейшие рыбы в мире (да, киты — не рыбы!).
У всех акул — разные зубы
У мако — острые и длинные.
У белой акулы — треугольные и рваные.
За жизнь акула может потерять и отрастить до 35 000 зубов!
Размножаются они как угодно
Одни откладывают яйца.
Другие рожают живых детёнышей.
Некоторые… делают это без самца — с помощью партеногенеза.
Акулы — это больше, чем просто рыбы с зубами. Это целая вселенная биологических чудес, древней эволюции и удивительных способностей. От гипноза до "отпечатков пальцев" — каждый вид хранит свои тайны.
Уточнения
Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.