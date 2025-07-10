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Когда нечем заняться: шимпанзе изобрели странный способ самовыражения

Шимпанзе начали засовывать траву в уши и ягодицы: культурное поведение животных
Зоосфера

Что делает шимпанзе, если у него нет дел? Он… засовывает травинку себе в ухо или в попу. И нет, это не шутка. Это — настоящая мода, которой следуют приматы в заповеднике Chimfunshi в Замбии. Учёные всерьёз считают: у шимпанзе есть своя культура. И это не просто игра — это способ самовыражения.

Шимпанзе с травинкой в ухе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шимпанзе с травинкой в ухе

Началось всё с уха

В 2010 году одна из шимпанзе первой сунула себе травинку в ухо. Просто так. Возможно, увидела это у человека. Возможно — из чистого любопытства. Но что случилось потом, удивило даже учёных:

  • Поведение оказалось "заразным" — ещё семь особей начали повторять этот жест.
  • Даже после смерти "первопроходца" традиция продолжилась — словно в память или из моды.
  • Сам жест не имел практической пользы — он стал своего рода ритуалом принадлежности к группе.

А теперь — и задняя мода

Спустя годы поведение эволюционировало. Сейчас шимпанзе не ограничиваются ушами:

  • Они засовывают траву и в ягодицы.
  • Это не помогает от паразитов, не устраняет зуд, не несёт пользы — просто "эстетика".
  • Приматы делают это без стеснения, словно демонстрируя стиль.

У них просто много свободного времени

По мнению исследователей, всё объяснимо:

  • В заповеднике нет жестокой борьбы за выживание — еда, безопасность и тень есть всегда.
  • Шимпанзе живут в относительном спокойствии и ищут способы развлечься или выделиться.
  • В условиях комфорта возникает то, что называют социальной модой — и это не уникально для людей.

Что это значит для нас

Этот забавный факт — не просто курьёз. Он показывает, что культура — не только человеческое изобретение. Животные тоже:

  • Передают поведение от одного к другому.
  • Повторяют действия, не приносящие выгоды.
  • Ищут способы быть "своим" в группе.

Шимпанзе с травинкой в ухе или попе — это не просто повод посмеяться. Это доказательство того, что даже у животных есть стремление к индивидуальности, стилю и принадлежности. Они тоже создают традиции. Пусть и весьма… неожиданные.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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