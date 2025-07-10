Когда нечем заняться: шимпанзе изобрели странный способ самовыражения

Что делает шимпанзе, если у него нет дел? Он… засовывает травинку себе в ухо или в попу. И нет, это не шутка. Это — настоящая мода, которой следуют приматы в заповеднике Chimfunshi в Замбии. Учёные всерьёз считают: у шимпанзе есть своя культура. И это не просто игра — это способ самовыражения.
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Шимпанзе с травинкой в ухе
Началось всё с уха
В 2010 году одна из шимпанзе первой сунула себе травинку в ухо. Просто так. Возможно, увидела это у человека. Возможно — из чистого любопытства. Но что случилось потом, удивило даже учёных:
Поведение оказалось "заразным" — ещё семь особей начали повторять этот жест.
Даже после смерти "первопроходца" традиция продолжилась — словно в память или из моды.
Сам жест не имел практической пользы — он стал своего рода ритуалом принадлежности к группе.
А теперь — и задняя мода
Спустя годы поведение эволюционировало. Сейчас шимпанзе не ограничиваются ушами:
Они засовывают траву и в ягодицы.
Это не помогает от паразитов, не устраняет зуд, не несёт пользы — просто "эстетика".
Приматы делают это без стеснения, словно демонстрируя стиль.
У них просто много свободного времени
По мнению исследователей, всё объяснимо:
В заповеднике нет жестокой борьбы за выживание — еда, безопасность и тень есть всегда.
Шимпанзе живут в относительном спокойствии и ищут способы развлечься или выделиться.
В условиях комфорта возникает то, что называют социальной модой — и это не уникально для людей.
Что это значит для нас
Этот забавный факт — не просто курьёз. Он показывает, что культура — не только человеческое изобретение. Животные тоже:
Передают поведение от одного к другому.
Повторяют действия, не приносящие выгоды.
Ищут способы быть "своим" в группе.
Шимпанзе с травинкой в ухе или попе — это не просто повод посмеяться. Это доказательство того, что даже у животных есть стремление к индивидуальности, стилю и принадлежности. Они тоже создают традиции. Пусть и весьма… неожиданные.
Уточнения
Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.