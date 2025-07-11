Разводы разрушили колонию: у пингвинов нашли неожиданную причину вымирания целого поколения

Биологи зафиксировали 250 "разводов" у малых пингвинов на острове Филлип

4:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Остров Филлип у побережья Австралии — дом для одной из крупнейших колоний малых пингвинов в мире. Здесь обитает около 40 тысяч особей. Каждый вечер они возвращаются с кормёжки в океане, переваливаясь к своим гнёздам. Тысячи туристов наблюдают за этим ритуалом, не подозревая, что за милыми повадками скрывается сложная и не всегда безоблачная социальная жизнь.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Эти пингвины действительно образуют пары, часто на несколько сезонов подряд. Но вопреки романтическому образу "верной птичьей семьи", стабильность здесь — не гарант. Когда сезон оказывается неудачным, и потомства меньше, чем ожидалось, часть пингвинов решается на "развод". И это не просто личный выбор, а событие, способное повлиять на судьбу всей колонии.

Почему пингвины расходятся

Исследование, проведённое на острове Филлип и охватывающее 13 сезонов размножения, показало: если пара не достигла желаемого репродуктивного результата — то есть не смогла вырастить достаточное количество птенцов — один из партнёров может решить, что в следующем сезоне с другим партнёром получится лучше.

Такое поведение исследователи называют адаптивным: пингвины не просто следуют чувствам, они делают выбор, основанный на репродуктивной выгоде. Это своеобразная эволюционная "перестраховка". В благополучные годы, когда пища доступна, разводов почти не происходит. А в сложные сезоны — наоборот, число разрывов возрастает.

В чём проблема разводов

На первый взгляд кажется, что такой подход разумен: если не получилось с одним партнёром — стоит попробовать с другим. Однако исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution в 2025 году, показывает обратную картину.

Авторы работы проанализировали около тысячи пар пингвинов и зафиксировали более 250 разводов. Они выяснили, что годы с низким уровнем разводов сопровождались более высоким общим успехом размножения: больше яиц, больше вылупившихся и успешно оперившихся птенцов.

Причина в том, что развод — это стресс. Он требует времени, энергии, нарушает уже устоявшиеся взаимодействия между птицами. Новый партнёр — это не гарантия лучшего результата, а необходимость заново выстраивать коммуникацию и ритуалы спаривания, подбирать территорию, налаживать синхронность в заботе о потомстве. Всё это отнимает ресурсы, которые в ином случае пошли бы на развитие потомства.

Социальные факторы важнее климата

Интересно, что уровень разводов оказался более значимым предиктором успеха размножения, чем другие классические факторы — такие как температура морской воды, продолжительность кормовых вылазок или индексы колебаний южной осцилляции (климатический показатель).

Иными словами, то, как ладят пары в пределах колонии, может повлиять на общее будущее популяции сильнее, чем погодные условия. Это заставляет пересмотреть устоявшиеся подходы к охране видов: если раньше акцент делался в основном на климат, доступность корма и угрозы со стороны человека, то теперь становится ясно, что и социальное устройство животных имеет ключевое значение.

Что это значит для науки и защиты природы

Пингвины давно стали объектом интереса биологов и зоологов, но именно это исследование показывает: в социальном поведении даже относительно "простых" видов скрыта мощная динамика. Мелкие на вид птицы демонстрируют сложные схемы принятия решений, которые зависят от множества переменных.

Для специалистов по сохранению биоразнообразия это открытие может стать сигналом: при оценке состояния популяций важно учитывать не только внешние угрозы, но и внутреннюю социальную стабильность. Если колония распадается изнутри, никакая хорошая погода не спасёт её от снижения численности.

Наблюдаем за пингвинами по-новому

Понимание социальных процессов в мире животных — важный шаг на пути к более точной и эффективной охране природы. В случае с пингвинами это особенно наглядно: внешне они милые, неуклюжие, предсказуемые. Но если присмотреться, становится ясно — в их поведении есть стратегия, реакция на неудачи и попытки сделать лучший выбор.

И как бы ни казалось, что "развод" — это понятие из человеческой жизни, для этих птиц он тоже имеет значение. И даже может стать проблемой, если таких "разводов" становится слишком много.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

