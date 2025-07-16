Встреча с бродячими псами: как выжить и не навредить себе

Названы правила поведения при встрече с уличной собачьей стаей

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Встреча с бездомной стаей — ситуация неприятная и потенциально опасная. Особенно если это происходит на пустырях, в промзонах или у заброшенных зданий. Такие места лучше обходить стороной, но если столкновения избежать не удалось, важно действовать правильно.

Фото: Designed be Freepik by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Злая собака

1. Не поворачиваться спиной

При обнаружении агрессивной стаи рекомендуется найти опору за спиной — забор, стена, дерево. Это предотвратит возможность атаки сзади. Желательно перекрыть животным доступ к себе со всех сторон, используя:

крупные ветки,

ящики,

сумку или рюкзак (держать перед собой как щит).

2. Не убегать

Бег провоцирует инстинкт погони. Стая мгновенно воспринимает движение как признак слабости и объект для охоты. Ни один человек не способен обогнать здоровую собаку — шансов на спасение не будет.

3. Не провоцировать

Имитация нападения, агрессивные крики и замахивания могут только усугубить ситуацию. Животные почувствуют угрозу и ответят с удвоенной силой.

4. Спокойствие и самообладание

Следует вести себя уверенно, но без агрессии:

не смотреть в глаза — прямой взгляд воспринимается как вызов;

не делать резких движений;

не поворачиваться спиной и не пятиться в панике.

Если собаки приближаются — следует занять позицию защиты, но не атаковать.

5. Дать понять: угрозы нет

Бродячие собаки нередко защищают территорию или просто проявляют настороженность. При отсутствии признаков агрессии с вашей стороны стая может потерять к вам интерес. Важно не делать шагов к животным и не повышать голос. Как только животные отступают, можно медленно покинуть опасную зону.

Главное помнить:

Не бежать — это прямой путь к нападению.

Не кричать — это провоцирует.

Не смотреть в глаза — это угроза.

Не делать резких движений — это сигнал тревоги.

Не отворачиваться — это делает спину уязвимой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



