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Встреча с бродячими псами: как выжить и не навредить себе

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2:11
Зоосфера

Встреча с бездомной стаей — ситуация неприятная и потенциально опасная. Особенно если это происходит на пустырях, в промзонах или у заброшенных зданий. Такие места лучше обходить стороной, но если столкновения избежать не удалось, важно действовать правильно.

Злая собака
Фото: Designed be Freepik by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

1. Не поворачиваться спиной

При обнаружении агрессивной стаи рекомендуется найти опору за спиной — забор, стена, дерево. Это предотвратит возможность атаки сзади. Желательно перекрыть животным доступ к себе со всех сторон, используя:

  • крупные ветки,

  • ящики,

  • сумку или рюкзак (держать перед собой как щит).

2. Не убегать

Бег провоцирует инстинкт погони. Стая мгновенно воспринимает движение как признак слабости и объект для охоты. Ни один человек не способен обогнать здоровую собаку — шансов на спасение не будет.

3. Не провоцировать

Имитация нападения, агрессивные крики и замахивания могут только усугубить ситуацию. Животные почувствуют угрозу и ответят с удвоенной силой.

4. Спокойствие и самообладание

Следует вести себя уверенно, но без агрессии:

  • не смотреть в глаза — прямой взгляд воспринимается как вызов;

  • не делать резких движений;

  • не поворачиваться спиной и не пятиться в панике.

Если собаки приближаются — следует занять позицию защиты, но не атаковать.

5. Дать понять: угрозы нет

Бродячие собаки нередко защищают территорию или просто проявляют настороженность. При отсутствии признаков агрессии с вашей стороны стая может потерять к вам интерес. Важно не делать шагов к животным и не повышать голос. Как только животные отступают, можно медленно покинуть опасную зону.

Главное помнить:

  • Не бежать — это прямой путь к нападению.

  • Не кричать — это провоцирует.

  • Не смотреть в глаза — это угроза.

  • Не делать резких движений — это сигнал тревоги.

  • Не отворачиваться — это делает спину уязвимой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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