Снегири никуда не улетают — просто природа научила их исчезать так, что вы даже не заметите

Орнитологи подтвердили круглогодичное обитание снегирей в средней полосе

4:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда выпадает снег и деревья становятся прозрачными, словно кружевные, снегири появляются как по волшебству. Их алые грудки и чёрные "шапочки" невозможно не заметить на фоне белоснежной зимы. Но с наступлением тепла они исчезают — словно растворяются в зелени. Многим кажется, что эти птицы прилетают к нам только на зиму, однако на самом деле снегири живут рядом с нами круглый год. Просто летом они предпочитают оставаться в тени.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снегирь

Лето: время тишины и забот

В тёплый сезон снегири прячутся в глухих лесах, где густые заросли деревьев и кустарников создают идеальные условия для спокойной жизни. Яркое оперение остаётся таким же заметным, но скрыть его помогает густая листва. Птицы становятся малозаметными не потому, что меняют цвет, а потому, что избегают открытых пространств.

Лето для них — период гнездования. Пары снегирей устраивают гнёзда в гуще леса, подальше от посторонних глаз. Здесь же они выводят потомство. Птенцы рождаются в скромных серо-коричневых "костюмчиках", сливающихся с окружением. Это природная маскировка — защита от хищников и лишнего внимания.

Пока взрослые птицы заняты заботами о птенцах, они ведут себя тише, не выдают присутствия ни пением, ни резкими движениями. И именно поэтому в тёплое время года мы их почти не видим.

Осень: возвращение к людям

Когда птенцы подрастают, снегири становятся более подвижными. Осенью они начинают кочевать, постепенно приближаясь к человеческим поселениям. В это время их можно заметить в садах, парках, у опушек леса — там, где много дикорастущих ягод.

Особенно привлекают снегирей рябина, калина, бузина. Эти плоды — не просто лакомство, но и важный источник энергии перед зимой. Яркие ягодные гроздья становятся настоящим магнитом для этих птиц. Именно поэтому осенью их снова можно увидеть на фоне ещё зелёных или желтоватых крон.

Зима: на виду у всех

Зимой снегири покидают лесные заросли и перебираются ближе к людям. Здесь проще найти пищу: ягоды, оставшиеся на кустах, зёрна в кормушках, даже просыпавшееся зерно у сельхозпредприятий.

На фоне белого снега и обнажённых деревьев алое оперение снегирей кажется особенно выразительным. Мы замечаем их чаще, просто потому что теперь их сложно не увидеть.

Они становятся главными героями зимних открыток, иллюстраций и детских сказок — символом морозной красоты и безмолвного очарования природы.

Круглый год рядом

Несмотря на стойкую ассоциацию с зимой, снегири — не сезонные гости. Это оседлые птицы, которые в большинстве регионов России не совершают длительных перелётов. Их исчезновение летом — лишь иллюзия, созданная их образом жизни.

Если летом они ведут себя скрытно и молчаливо, то зимой становятся открытыми и заметными. Это — часть их природного ритма. А мы просто видим те моменты, когда они выходят из тени.

Почему важно знать, где они

Знание повадок снегирей помогает не только понять, куда они исчезают летом, но и заботиться о них. Зимой, когда естественной пищи становится меньше, мы можем подкармливать их: вешать кормушки, оставлять ягоды, просо, подсолнечник.

Снегири быстро привыкают к постоянным источникам еды, и если вы один раз их угостите, есть шанс, что они будут возвращаться к вам каждую зиму.

Снегирь — не просто красивая птица. Он — часть нашего природного окружения. Тихий летом, яркий зимой, он напоминает нам, что в природе всё происходит по ритму — и если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет.

Уточнения

Снеги́рь или обыкнове́нный снеги́рь (лат. Pyrrhula pyrrhula) — певчая птица рода снегирей (Pyrrhula) семейства вьюрковых (Fringillidae).

