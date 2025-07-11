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Комары атакуют не всех: раскрыт список признаков, по которым вас выбирают первым

Энтомологи подтвердили влияние запаха пота на выбор жертвы комара
4:01
Зоосфера

Многие уверены, что укусы комаров — дело случая: кому-то не повезло, а кому-то повезло остаться незамеченным. На самом деле это далеко от правды. Комары — точные "приборы наведения", которые отбирают жертву по ряду признаков. Причём у каждого из них — строгое научное обоснование.

Комар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар

Секрет кроется в поте

Кожа человека выделяет сотни летучих соединений. Некоторые из них комары улавливают особенно охотно. Молочная и мочевая кислоты, аммиак, ацетон — вот лишь часть веществ, которые делают человека особенно заметным.

Уровень их выделения зависит от индивидуального обмена веществ и микрофлоры кожи, а в значительной степени — от генетики. По данным исследований, около 85% людей выделяют химические сигналы, которые для комаров выглядят как приглашение к обеду. Остальные 15% — менее "заметны" для насекомых и страдают от укусов реже.

Углекислый газ как радар

Ещё один надёжный ориентир для комаров — углекислый газ. Они чувствуют его на расстоянии до 50 метров и используют как маяк. Чем активнее человек дышит, тем привлекательнее он становится.

После физической нагрузки или в состоянии стресса выработка CO₂ возрастает. Беременные женщины, например, выдыхают в среднем на 20% больше углекислого газа, что делает их лёгкой мишенью. Детей комары кусают реже — просто потому, что они меньше и дышат спокойнее.

Тепло и доступность сосудов

Комары отлично распознают тепло. Сканируя окружающее пространство, они направляются к самому тёплому объекту — то есть к человеку. При этом особенно уязвимыми становятся зоны, где сосуды близко к коже и тепло ощущается сильнее — шея, запястья, лицо.

Тонкая кожа в этих местах облегчает доступ к крови, поэтому комары инстинктивно выбирают именно их.

Цвет одежды имеет значение

Исследования показывают: комары действительно различают цвета. И больше всего их привлекают тёмные оттенки — чёрный, тёмно-синий, бордовый.

Такая одежда лучше сохраняет тепло и даёт сильный контраст на фоне сумеречного пейзажа — а именно в это время комары особенно активны. Светлая одежда менее заметна и охлаждает тело, снижая вероятность укуса.

Влияние алкоголя и еды

Неожиданный факт: даже один бокал алкоголя увеличивает вероятность укусов. После употребления спиртного кожа становится теплее, а состав пота — изменяется. Это делает человека более заметным.

Есть предположение, что определённые продукты, такие как бананы или острые блюда, могут влиять на химию тела. Пока научных данных об этом немного, но в комплексе с другими факторами такие изменения могут иметь значение.

Почему один человек — "магнит", а другой — нет

Если комары кусают вас чаще, чем окружающих, это не совпадение и не несправедливость. Вы просто обладаете рядом признаков, которые делают вас особенно заметным: генетика, химия тела, дыхание, тепло и даже выбор одежды.

Некоторые из этих факторов контролировать сложно, но другие — вполне возможно. Например, выбрать светлую одежду для прогулки или отказаться от алкоголя на пикнике.

Как защититься

Полностью исключить укусы сложно, особенно летом. Но можно снизить риск:

  • Носите светлую, свободную одежду.

  • Используйте репелленты.

  • Избегайте физической активности перед заходом солнца.

  • Не употребляйте алкоголь на открытом воздухе.

Понимание биологии комаров — первый шаг к тому, чтобы остаться вне их поля зрения.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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