Комары атакуют не всех: раскрыт список признаков, по которым вас выбирают первым

Многие уверены, что укусы комаров — дело случая: кому-то не повезло, а кому-то повезло остаться незамеченным. На самом деле это далеко от правды. Комары — точные "приборы наведения", которые отбирают жертву по ряду признаков. Причём у каждого из них — строгое научное обоснование.
Кожа человека выделяет сотни летучих соединений. Некоторые из них комары улавливают особенно охотно. Молочная и мочевая кислоты, аммиак, ацетон — вот лишь часть веществ, которые делают человека особенно заметным.
Уровень их выделения зависит от индивидуального обмена веществ и микрофлоры кожи, а в значительной степени — от генетики. По данным исследований, около 85% людей выделяют химические сигналы, которые для комаров выглядят как приглашение к обеду. Остальные 15% — менее "заметны" для насекомых и страдают от укусов реже.
Ещё один надёжный ориентир для комаров — углекислый газ. Они чувствуют его на расстоянии до 50 метров и используют как маяк. Чем активнее человек дышит, тем привлекательнее он становится.
После физической нагрузки или в состоянии стресса выработка CO₂ возрастает. Беременные женщины, например, выдыхают в среднем на 20% больше углекислого газа, что делает их лёгкой мишенью. Детей комары кусают реже — просто потому, что они меньше и дышат спокойнее.
Комары отлично распознают тепло. Сканируя окружающее пространство, они направляются к самому тёплому объекту — то есть к человеку. При этом особенно уязвимыми становятся зоны, где сосуды близко к коже и тепло ощущается сильнее — шея, запястья, лицо.
Тонкая кожа в этих местах облегчает доступ к крови, поэтому комары инстинктивно выбирают именно их.
Исследования показывают: комары действительно различают цвета. И больше всего их привлекают тёмные оттенки — чёрный, тёмно-синий, бордовый.
Такая одежда лучше сохраняет тепло и даёт сильный контраст на фоне сумеречного пейзажа — а именно в это время комары особенно активны. Светлая одежда менее заметна и охлаждает тело, снижая вероятность укуса.
Неожиданный факт: даже один бокал алкоголя увеличивает вероятность укусов. После употребления спиртного кожа становится теплее, а состав пота — изменяется. Это делает человека более заметным.
Есть предположение, что определённые продукты, такие как бананы или острые блюда, могут влиять на химию тела. Пока научных данных об этом немного, но в комплексе с другими факторами такие изменения могут иметь значение.
Если комары кусают вас чаще, чем окружающих, это не совпадение и не несправедливость. Вы просто обладаете рядом признаков, которые делают вас особенно заметным: генетика, химия тела, дыхание, тепло и даже выбор одежды.
Некоторые из этих факторов контролировать сложно, но другие — вполне возможно. Например, выбрать светлую одежду для прогулки или отказаться от алкоголя на пикнике.
Полностью исключить укусы сложно, особенно летом. Но можно снизить риск:
Носите светлую, свободную одежду.
Используйте репелленты.
Избегайте физической активности перед заходом солнца.
Не употребляйте алкоголь на открытом воздухе.
Понимание биологии комаров — первый шаг к тому, чтобы остаться вне их поля зрения.
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