Эти кошки способны удивить интеллектом — ТОП-10 умников

Самые умные породы кошек: мейн-кун, саванна, абиссинец и другие

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рейтинг умных домашних животных обычно ассоциируется с собаками, но среди кошек тоже немало вундеркиндов. Несмотря на упрямый и независимый характер, многие представители кошачьих демонстрируют высокий интеллект, отличную память и способность к обучению. Ниже — список пород, признанных самыми умными по мнению специалистов и владельцев.

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1. Мейн-кун

Порода отличается внушительными размерами, но главная особенность — наблюдательность и сообразительность. Эти кошки легко поддаются воспитанию, обладают устойчивым характером и способны обучаться при наличии терпения со стороны хозяина.

2. Корат

Редкая и эффектная порода с серебристой шерстью. Животное проявляет ум, энергичность и независимость. Корат — интеллектуал, но с ярко выраженным собственным мнением.

3. Саванна

Гибрид домашней кошки и дикого сервала. Отличается высокой обучаемостью, эмоциональностью и физической активностью. Требует внимания и интеллектуальной стимуляции.

4. Шотландская вислоухая

Умная, но спокойная. Эти кошки любят размеренный ритм жизни, быстро адаптируются к правилам дома и тонко чувствуют настроение владельца.

5. Корниш-рекс

Элегантная порода с короткой волнистой шерстью. Отличается любознательностью, постоянным интересом к происходящему и любовью к общению.

6. Бурма (бурманская кошка)

Активная, дружелюбная и умная. Легко находит общий язык с детьми, быстро обучается и обожает интерактивные игры.

7. Сиамская кошка

Известна своей памятью, темпераментом и способностью к диалогу. Эта порода не только красива, но и сообразительна, быстро запоминает команды и маршруты.

8. Балинез

Белоснежная порода с голубыми глазами. Отмечается высокой контактностью и способностью к обучению, любит быть в центре внимания.

9. Бенгальская кошка

Активна, ловка, легко запоминает команды. Бенгалы способны выполнять небольшие трюки и задачи, требуют регулярной интеллектуальной нагрузки.

10. Абиссинская кошка

Порода с выразительным взглядом и игривым характером. Несмотря на высокий интеллект, склонна к озорству и самостоятельным решениям. Быстро осваивает бытовые правила и любит активные игры.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



