Эти 5 шагов превратят даже дикую кошку в домашнюю нежность

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Правильный уход делает кошку доверчивой и дружелюбной
2:23
Зоосфера

Появление кошки в доме — это всегда радость. Но вместе с ней возникает вопрос: как наладить контакт и превратить питомца в ласкового и доверчивого компаньона? Добиться этого несложно. Достаточно соблюдать несколько простых правил, которые учитывают особенности кошачьей психологии.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

1. Создание комфортной зоны

Каждому питомцу нужно личное пространство. В квартире стоит выделить отдельный угол, где будет спокойно, тихо и безопасно. Там желательно разместить:

  • мягкую лежанку;

  • игрушки;

  • когтеточку;

  • туалетный лоток.

При обустройстве важно избегать сквозняков, громких звуков и проходных мест. Комфортная зона даёт кошке ощущение контроля и защищённости.

2. Забота и уход

Путь к доверию лежит через заботу. Кошке важно получать:

  • вкусную и сбалансированную пищу;

  • угощения в качестве поощрения;

  • регулярный уход за шерстью — особенно для длинношёрстных пород.

Эти действия укрепляют положительные ассоциации и способствуют формированию привязанности.

3. Правильные прикосновения

Большинство кошек не любит, когда к ним прикасаются в районе живота и хвоста. Зато глажка по голове, шее и спине воспринимается спокойно и с удовольствием.

Главное — не навязывать ласку. Если кошка не настроена, лучше оставить её в покое и дождаться инициативы с её стороны.

4. Отсутствие прямого взгляда

Прямой взгляд в глаза может восприниматься как угроза. Это особенно важно при первых встречах или попытках наладить контакт с настороженным питомцем.

Вместо этого рекомендуется мягко моргать, отводить взгляд и проявлять терпение. Это помогает снять напряжение и вызвать доверие.

5. Тихий голос и спокойствие

Кошки плохо переносят громкие звуки и резкие движения. Поэтому важно:

  • не кричать и не шуметь рядом с питомцем;

  • не ругать агрессивно, даже при непослушании;

  • сохранять спокойную интонацию и размеренные движения.

Именно такая манера поведения формирует у животного чувство безопасности и способствует ласковому поведению.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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