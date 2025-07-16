5 причин, почему питомцы выбирают вещи хозяина вместо лежанки

Кошки предпочитают одежду хозяина из-за запаха и мягкости

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Свитер, брошенный на диван, или футболка, оставленная у изголовья кровати — идеальное место для кошачьего сна. Такое поведение — не каприз и не избалованность, а вполне объяснимое с точки зрения инстинктов и биологии. Личные вещи человека буквально манят пушистых питомцев, и вот почему.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Британская кошка

1. Запах хозяина = безопасность

Для кошки обоняние — главный навигатор. Любая вещь, пропитанная запахом хозяина, воспринимается как источник уюта и защиты. Именно поэтому кошки часто забираются в корзину с грязным бельём или укладываются на подушке, где недавно спал человек. Запах дарит спокойствие.

2. Тепло — лучшее лекарство от тревог

Одежда сохраняет тепло тела, особенно если была недавно надета или только что погладилась. А тепло — одна из главных ценностей для любого кота. Вещи становятся мягким обогревателем, и питомец с удовольствием на них разваливается, свернувшись клубочком.

3. Мягкость, которую сложно найти

Трикотаж, хлопок, флис — материалы, идеально подходящие для комфортного сна. Они мягкие, нежные, часто тёплые и легко поддаются кошачьим движениям. Благодаря этому вещи легко адаптируются под форму тела и превращаются в уютное ложе.

4. Одежда — как трансформируемая лежанка

В отличие от мебели, одежду можно "примять" под себя. Любая толстовка легко превращается в гнездо, куда можно зарыться. Такая мобильная лежанка меняется вместе с хозяином — и на кровати, и на кресле, и на полу. Главное — вовремя заметить, что пушистый друг уже застолбил территорию.

5. Метить территорию — инстинкт

Питомцы любят оставлять на вещах свой запах, особенно на чистых. Это не обязательно связано с доминированием — скорее с желанием заявить: "Я здесь был". Мягкая ткань хорошо впитывает запах желез, расположенных на щеках и лапах кошки, и помогает животному чувствовать себя уверенно.

Стоит ли отучать

Подобное поведение абсолютно естественно. Запретить спать на вещах можно, но только предложив альтернативу — мягкую, тёплую лежанку, желательно с личной наволочкой хозяина. Иначе вещи всё равно останутся в приоритете.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



